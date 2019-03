Lääkekannabiskonsultti oli liikaa lautakunnalle – Piraattien ehdokkaan titteliksi muutettiin "näyttelijä, muusikko"

Varsinais-Suomen Piraattien eduskuntavaaliehdokas Johan Kustonen kirjoitti ehdokaslomakkeessa tittelikseen lääkekannabiskouluttaja. Vaalipiirilautakunta kuitenkin muutti Kustosen titteliksi vain näyttelijä ja muusikko. Varsinais-Suomen Piraattien tiedotteessa kerrotaan Kustosen työskennelleen useamman vuoden ajan pääsääntöisesti lääkekannabiskonsulttina. Kustonen on myös lääkekannabisyhdistyksen puheenjohtaja.

Piraattien mukaan vaalipiirilautakunta ei ollut lainkaan yhteydessä Kustoseen ja päätös tehtiin vastoin puolueen vaaliasiamiehen näkemystä. Vaaliasiamies on jättänyt oikaisupyynnön, johon ei kuitenkaan ole reagoitu.

Piraattien tiedotteessa nostetaan esille, että Kustonen on allekirjoituksellaan vahvistanut asiakirjan, joka sitoo Kustosta. Asiakirjan sisältöä on muutettu ilman Kustosen suostumusta, mikä piraattien mukaan herättää kysymyksen siitä, mikä ehdokaslomakkeen merkitys todellisuudessa on, jos sitä voidaan yksipuolisesti muuttaa.

Tiedotteessa kerrotaan Kustosen mielestä vaalipiirilautakunnan syyllistyneen virheeseen muutettuaan tietoja ilman hänen suostumustaan.

Tiedotteesta käy ilmi, että hakemalla Kustosen nimeä hakukoneella, löytyy useita tuloksia, joissa Kustosen kerrotaan olevan lääkekannabiksen käyttäjä ja ensimmäinen omalla nimellään Suomessa toimiva lääkekannabiskonsultti. Kustonen epäilee tittelin muuttamisen vaikuttavan äänestäjien mielikuvaan hänestä ja antavan kuvan, että hän piilottelee ammattiaan. Tiedotteessa todetaan myös, että hakukoneilla saatava runsas määrä tuloksia liittyen Kustosen ammattiin tukee sitä, ettei vaalipiirilautakunnan päätöstä jättää titteli pois voida pitää perusteltuna.