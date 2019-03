Turun koulutoimenjohtaja: "Ilmastolakko lapsen perustuslaillinen oikeus, ei voida kieltää"

Sari Miettunen

Turkulaiset nuoret saavat osallistua perjantain ilmastolakkoon, jos hänen vanhempansa sen sallivat. Koulujen rehtorit eivät voi kieltää tapahtumaan osallistumista.

Turun oppilaitokset ovat torstaiaamuna saaneet koulutoimelta päivitetyt ohjeistukset aiheesta.

– Viesti on lähtenyt peruskoulujen, lukioiden ja ammattioppilaitosten rehtoreille. Periaatteena on, että myös alaikäisellä on perustuslaillinen oikeus osoittaa mieltään. Rehtori ei voi lähtökohtaisesti kävellä tämän periaatteen yli, sanoo Turun opetustoimenjohtaja Timo Jalonen.

– Asia on siis yksilökohtainen. Jos oppilas on pois, huoltaja kuittaa poissaolon hyväksytyksi.

Tilanne oli pitkään epäselvä, ja oppilaitoksista ehti tulla koteihin monenlaista Wilma-viestiä.

Mielenilmaukseen menevä oppilas ei tietenkään ole koulun vastuulla.

– Toivon, että ilmoitus poissaolosta tehtäisiin Wilmaan etukäteen, jotta tästä ei tulisi juridisia epäselvyyksiä. Jalonen sanoo.

Opetustoimenjohtaja muistuttaa, että periaate toimii myös toisin päin: opettaja ei voi velvoittaa oppilasta osoittamaan mieltään.

Oppilaitoksissa järjestetään opetusta aivan normaalisti. Jalonen ei osaa arvioida, kuinka paljon turkulaisoppilaita on menossa mielenilmaukseen.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Jos oppilaitoksista löytyy vaikka 5 000 tiedostavaa nuorta, niin odotettavissa on, että osa heistä löytyy Hansatorilta, Jalonen hymähtää.

Hän sanoo, että vastaavia tempauksia varmaan nähdään jatkossakin. Some levittää nopeasti tapahtumat nuorten tietoon.

– Esimerkiksi Turun puukotuksen jälkeisenä koulupäivänä keskustan kouluista lähti kotiin satamäärin oppilaita. Syynä oli se, että heitä pelotti olla koulussa.

Ympäristökunnissa ohjeistukset ovat olleet kirjavia. Esimerkiksi raisiolainen ammatillista koulutusta antava Raseko on pyytänyt oppilaitaan ottamaan mielenilmauspaikalta selfien. Tällä tavalla todennetaan, että oppilas on todella ollut paikalla.

Liedon Kotimäen koulussa on tulkittu, ettei lakko koske peruskoululaisia, vaan heillä on oppivelvollisuus. Oppilaita kehotetaan tekemään perjantaina ilmastoteko ja tulemaan kouluun "omin voimin kävellen tai pyörällä".

Lue myös: Lukiolaiset: Ilmastolakko pätevä syy olla pois koulusta – "Turussa rehtori päättää"