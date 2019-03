Viikon kuvat: Puu kaatuu pätkittäin, 3 000 munakuppia ja nokkoskylpy

KUNINKAAN PÄÄ JA NOIN 3 000 MUUTA. Seija Kulmala luopuu ehkä maailman suurimmasta munakuppikokoelmasta iän ja terveyden vuoksi. Kokoelma menee myyntiin turkulaiseen Eerik’s Auction House -huutokauppaan. Kulmalan kotona munakupeille on omistettu oma huone, 29-vuotiaana YK-joukkojen helikopterin putoamisessa menehtyneen pojan huone. Yhdestä kupista Kulmala ei aio luopua. Se on vihreä ja kultareunainen. – Sen olen saanut lahjaksi pojaltani, sanoo Kulmala.

PARASTA OVAT EVÄSRETKET. Itäharjun päiväkodin ulkoryhmä touhuaa käytännössä koko päivän ulkoillen ja tutkien lähimaastoa. Tavallinen päivä voi koostua kotapiiristä, sen jälkeisestä toiminnasta pihalla tai lähimaastossa, lounaasta, lepohetkestä sisällä ja iltapäivällä taas ulkona touhuamisesta. Ulkoryhmässä käytetään luontonimiä, lastenhoitaja Annukka Stolt on Annukka Aurinko. Myös lapsilla on luontonimet.

SOMERON ECOTEKOLA. Someron Jukola rakennettiin 1980-luvulla nuorisotilaksi, mutta rakennus on vuosikymmenten saatossa ehtinyt palvella myös koulun väistötilana ja kansalaisopiston luokkina. Viime vuonna tilaan muutti kaupungin työpaja, joka sai sieltä tilat tekstiilipuolen toiminnoille. Piranun Vahlsten nautii, kun saa suunnitella ja tehdä käsitöitä valoissa tilassa. Vahlstenin käsistä syntyy laukkuja, koreja ja mattoja. Tila toimii työttömien työllistymiseen tähtäävän toiminnan tukikohtana.

KYLPY NOKKOSISSA. Turkulaiset Pessi Kivilä ja Daniel Muukkonen nauttivat heittäytymisestä ja näyttelemisestä. He testaavat omia ideoitaan, taitojaan ja rajojaan yhteisellä Youtube-kanavalla, jossa he ovat esimerkiksi kylpeneet nokkosissa ja syöneet ummetuslääkettä. Kaksikolta kuluu tunteja videoiden suunnitteluun ja pohjatöihin. – Pränkit pitää saada kerralla purkkiin. Jos esimerkiksi kylpee nokkosissa, niin sitä ei halua tehdä toista kertaa, Pessi Kivilä kertoo.

VANHAA VAALIEN. Laitilassa, Seppälän kylässä sijaitsevan maatilan päärakennuksen vanhin osa on yli kaksisataa vuotta vanha. Lasse Lemmetti tutkii uuden elämän saaneen talon arkistoa. Hän hankki Krattilan tilan pari vuotta sitten, kun se oli ollut asumattomana 30 vuotta. Nyt talo on remontoitu sisältä alkuperäistä säilyttäen ja Lemmetti pääsi muuttamaan taloon joulukuussa.

Kirsi-Maarit Venetpalo, Salon Seudun Sanomat

IRKKUJAMIT. Salon irkkufestarit soivat pubeissa, kirjastoissa ja loppuunmyydyssä Kivassa viulun ja kitaran tahtiin. Bar Bizarressa perjantai-ilta huipentui jameihin, jossa soittajia oli useista eri bändeistä. Soittamassa Green Hopen Arto Pasio (vas.), Ants in the Pantsin Ilona Ala-Leppilampi, Gildas Houessou, Pint o' the Timesin Einari Kärnä, Juho Kosonen (selin) ja Tuomo Leppiniemi.