Hel....i!!!

Koska näille rahastusfirmoille tehdään stoppi??? Tämäkin firma

selittelee jotain liipalaapaa.Henkilökuntaa niin että riittää.Se on

ainoa keino joilla tämäkin karmea tapaus olisi vältetty.Asioista

vastaava ministeri on pihalla kuin lintulauta, vaikka olisi oikea

ministeri.Nyt vaan joku toimitusministeri.

Suomalainen vanhusten hoito on pöyristyttävällä tasolla ja päättäjät

suurinpiirtein kaivavat nenää aikansa kuluksi.

