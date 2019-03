Vanhuuseläkeläisellä ei ole pitkiä viikonloppuja, kaikki päivät ovat vapaita. Lentänyt olen paljonkin kaikkiin ilmansuuntaan. Nyt interrailataan. Suosittelen pipon höllentämistä ja nuorison arvostamista. He ovat monissa asioissa viisaampia kuin vanhemmat. Ja tulevaisuus koskee eniten heitä, joten heillä on myös oikeus ja velvollisuuskin vaikuttaa.

Vast: Menkää ihmeessä

Entinen nuori: tuota, en pidä nuoria monissa asioissa viisaampina kuin minua, esim. aika moni nuori on hankkinut lapsen vaikka on vielä itse koulussa, ja aika moni on nuori on tällä hetkellä ilman työ- tai koulutuspaikkaa. Tai käyttää huumeita. Myös nuorten syrjäytyneisyys on yksi yhteiskunnan suuria ongelmia, ja vastauksia etsivät ministeriöissä töissä olevat vanhemmat ihmiset.



En minä, kohta 50-v, mene koskaan kysymään miltään naapurin 20-vuotiaalta miten minun pitää elää. Tai keneltäkään naapurilta. Kyllä, tulevaisuus koskee meitä kaikkia, ja tällä tulevaisuudella tarkoitan, miten itse elän tätä omaa elämääni, miten järjestän omat raha-asiani ja aikatauluni. En edelleenkään ole vastuussa muiden maiden huonosta hengitysilmasta.



Jos kuvien nuoret ja vanhemmat, äidit ja isät, ostavat esim. ulkomaisia lastenvaunuja ja lentävät lentokoneella ja ostavat henkilöauton, joka ei ole sähköauto, en pidä heidän esimerkkiään kovinkaan hyvänä.