Laustelaisen taloyhtiön jäteastiat pursuavat roskia – jäteauton kuljettaja otti vahingossa väärät astiat kyytiin

Ei näin, Wirkkala

Kyllä on rimanalitus vastata näköjään aiheelliseen valitukseen syyllistämällä asukkaat. Asiaan kuuluu pahoitella ja luvata parannusta. Tai luvattiinhan sitä: opetetaan asukkaita lisää.



Varmasti on ongelmallista, jos osa asukkaista viittaa roskisohjeistukselle kintaalla. Koska on Lausteesta kysymys, luulisin, että osasyy voi olla ihan kielitaidon puutekin, jolloin ei tietenkään auta, vaikka kuinka jakelisi ohjeita ja liimaisi lappuja. Kannattaisi ehkä etsiä jotain havainnollista ja ehkä jopa hauskaa tapaa esitellä asiaa.



Vaikka asukkaissa olisikin vikaa, ei roskisten silti voi antaa ihan vain pursua yli. Tyhjennyksiä on tilattava sen verran usein, ettei synny terveyshaittoja.

