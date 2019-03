Laustelaisen taloyhtiön jäteastiat pursuavat roskia

Marika Lempää

Turun Sanomiin yhteyttä ottanut asukas kauhistelee Lausteen Raastuvankadulla sijaitsevan taloyhtiön jätehuollon toimivuutta. Taloyhtiön roskasäiliöt pursuavat roskapusseista ja jätesäiliöiden viereen on kasattu kymmenittäin roskapusseja. Asukkaan mukaan ilmiö on jatkuva ja pahenee entisestään.

Asuntoja vuokraa Tu­run kau­pun­gin omis­ta­ma kiin­teis­töyh­tiö TVT Asunnot Oy. Isännöitsijä Krista Wirkkalan mukaan talojen jätehuollosta vastaava yritys vaihtui tammikuussa, ja tyhjennyksestä huolehtii tällä hetkellä jätehuoltopalvelu Encore.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Heiltä on jäänyt viime viikolla tyhjennys tekemättä, mutta enemmän siellä on asukkaiden lajittelun kanssa ongelmia. Olen kuullut, että pahvisäiliöt pursuavat jatkuvasti, koska pahveja ei taitella. Välillä astiat ovat puolityhjiä ja ulkopuolelle on silti jätetty pusseja, Wirkkala kertoo.

Wirkkala kertoo asukkailta tulleen valituksia pursuavista jäteastioista.

– Syksyllä olen paikalle laittanut lajitteluohjeet, mutta täytyy tehdä se uudelleen, vaikkakin tämänkertainen tilanne johtuu väliin jääneestä tyhjennyksestä.