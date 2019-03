Tunnistus naaman ja tukan perusteella?

"...Kreikassa hänen tukkansa värjättiin ja hänet meikattiin muistuttamaan paremmin valittua passikuvaa."



Näin siis a.D. 2019, kun DNA on tunnettu ainakin 60 vuotta ja biotunnisteet 20 vuotta. Internet keksittiin kauan sitten. Interpol paljon ennen sitä. Siellä on varmaankin tietokantoja, joista maahantulijoitten DNA:ta, sormenjälkiä ja iiriksiä voi verrata toisiinsa. Poliisikin voi ottaa luurin korvaan ja kysellä Euroopan kollegalta onko tuttu, jos on vähänkin kielitaitoa. Niin hups tietokone kertoo onko pyrkijä jo kannassa. Mualiman ihme, tosi rakettitiedettä.



Sitten täällä ihmetellään kun ei laiteta puomeja kiinni ja vedetä piikkilankoja Kemistä Utsjoelle. Tai niin no, Usjoelta Vaalimaalle myös.

