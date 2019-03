Turun seudulla oleskelevaa miestä epäillään Haagan puukottajan suojelemisesta

Marika Lempää

Poliisi etsii Haagan puukottajaa Turun seudulta. Poliisi epäilee, että Hayder Abduljabbar Al-Hmedav on saattanut hakeutua Turun seudulla olevan miehen kanssa tekemisiin. Miehen henkilöllisyys on selvillä ja häntä epäillään rikoksentekijän suojelemisesta.

– Hän on ollut kiinniotettuna. Häntä on kuulusteltu ja sen jälkeen vapautettu. Häntä on edelleen syytä epäillä rikoksesta, mutta ei ollut tarvetta pitää enää kiinni, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Pekka Hätönen sanoo.

Hätönen vahvistaa poliisin tehneen muutamia etsintöjä Al-Hmedavin löytämiseksi Turun seudulla viime viikon lopulla. Yksi etsintä tehtiin yksityisasunnossa Kaarinan Kallenraitin läheisyydessä myöhään torstai-iltana.

– Etsinnässä saatiin tietoja, jotka auttavat meitä hänen paikallistamisessaan. Samalla seudulla tehtiin myös toinen etsintä, mutta sijaintia en voi yksilöidä tarkemmin. Toisesta etsinnästä ei ole juuri kerrottavaa.

Hätönen ei tutkinnallisista syistä halua kommentoida epäilläänkö puukottajan edelleen oleilevan Turun seudulla.

– En kommentoi, missä hänen epäillään olevan. Olemme edenneet etsinnöissä, Hätönen kertoo.

Poliisi on pyytänyt Turun alueen taksien apua puukottajan löytämiseksi.

– Se liittyy poliisien saamaan tietoon. Todettiin, että olisi kaikkein tehokkain ja järkevin tapa kysyä taksinkuljettajilta, Hätönen sanoo.

Puukotuksista epäilty on syntynyt vuonna 1985 ja on 168 senttiä pitkä. Tuntomerkkeinä takseille lähetetyssä viestissä luetellaan myös lyhyeksi leikatut tummat hiukset, puseromallinen kiiltävähkö, ei nahkainen takki, iso huppu, tummat tai mustat farkut sekä valkoiset kengät.

Haagan puukottaja on nostettu Interpolin Europe’s most wanted -listalle eli Euroopan etsityimpien rikollisten listalle. Poliisin mukaan miehen ei kuitenkaan epäillä olevan erityisen vaarallinen ulkopuolisille. Poliisi ei ole virallisesti tiedottanut Al-Hmedavin etsinnöistä Turun seudulla.

– En vähättele sitä, että hänen epäillään syyllistyneen vakaviin väkivaltarikoksiin, mutta kaikki hänen tässä rikollisessa toiminnassa viittaa siihen, että hänellä on hyvin selkeä kohde. Ei ole mitään viitteitä siihen, että hän pyrkisi kohdentamaan väkivaltaa ulkopuolisiin.

Jatkuuko miehen etsinnät edelleen Turun seudulla?

– Jat.. No, tavoittelemme häntä vihjeiden ja muiden tietojen perusteella, Hätönen muotoilee.

Hayder Abduljabbar Al-Hmedavin epäillään puukottaneen 3. maaliskuuta entistä puolisoaan, tämän aikuista ystävää sekä epäillyn ja hänen entisen puolisonsa kolmea yhteistä lasta. STT kertoo, että epäilty tapon yritys on koventunut epäillyksi murhan yritykseksi. Epäiltyinä rikoksina ovat kaksi murhan yritystä, kolme törkeää pahoinpitelyä ja laiton uhkaus.

