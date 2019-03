Miksi Suomi pitaa tuhota ?

Mika on totuus ?EU:n johto, paavi, Niinisto ja Sipila edustavat Vapaamuurareita. Ajavat vain ihmiskunnan tuhoa, oman valtansa alle. Suomen kansa ei sita tieda. Moniko vaaliehdokas tai puolue edustaa Vapaamuurareita ? Tama on ydinkysymys ! Aloitetaan rehelliset keskustelut siita !

Uskaltaako tassa aanestaa enaa ketaan ? Voiko kehenkaan enaa luottaa ? Onko poliitikkojen pakko saada tuhota Suomen kansa ja kirkko ? Kirkko on jo tuhottu, kansa on viela jaljella ? Mika haluaa tuhota kansainvalisella suurbisneksella , mika kommunistisella teosofialla, kaikki samaa globalismia ! Eiko ole enaa ketaan, joka ajaisi Suomen kansan ja sen olemassaolon oikeuden asiaa ?

Jos Suomen kansa tietaisi, se ei aanestaisi sita, mika edustaa pahaa ! Itse omaa tuhoansa ! Eiko tasta oravanpyorasta ole mitaan tieta ulos, muuta kuin sota, joka sitten tuhoaa kaiken ? Ei Suomen kansa sita halua !

