Lounaspaikka: Lounasta työväenopiston alakerrassa

Lounasaika on juuri alkanut. 60-paikkainen Café Dominic täyttyy pikkuhiljaa. Lounastajat koostuvat Turun suomenkielisen työväenopiston opiskelijoista, lähialueella työskentelevistä sekä alueella asuvista henkilöistä.

– Café Dominic oli aikaisemmin Turun ammatti-instituutin opetuskahvila. Olin täällä opiskelijoiden ohjaajana. Kun opetuskahvilatoiminta loppui tässä toimipisteessä, menin toisaalle töihin pitopalveluyritykseen, Anne Raunio kertoo.

Raunio ehti olla vuoden ajan pitopalvelussa töissä, kunnes Turun ammatti-instituutista otettiin häneen yhteyttä ja tarjottiin mahdollisuutta oman kahvilan perustamiseen.

– Turun ammatti-instituutin rehtori kysyi, olisinko halukas vuokraamaan Café Dominicin tilaa ja pitämään siinä kahvilaa.

– Koska paikka oli minulle entuudestaan tuttu ja tiesin talon tavat, päätin tarttua tilaisuuteen. Pitopalvelussa tutustuin Kirsi Lehtoseen, ja sain hänet puhuttua mukaan yhtiökumppanikseni.

Keittiömestarina Raunio vastaa kahvilan lounaasta ja sen suunnittelusta. Leipurina Lehtonen vastaa vitriinissä tarjottavista herkullisen näköisistä leivonnaisista ja leivistä. Viime syksystä lähtien tuoreet yrittäjät ovat valmistaneet Café Dominicin keittiössä lounasta ja suolaisia ja makeita leivonnaisia. Kahvilassa on edelleen myös opiskelijoita harjoittelussa.

Café Dominic on auki maanantaista torstaihin.

– Aukioloajat on hyvä keskittää työväenopiston aukioloaikoihin.

Kahvilassa on tarjolla keittolounas, joka noudattaa kuuden viikon kiertävää listaa huomioiden kauden raaka-aineet. Muutaman kerran kuukaudessa tarjolla on keiton sijaan jonkin kiusaus. Lisäksi lounaalla on tarjolla salaatteja, joita saa iltaan saakka.

– Toki lounasajan jälkeen saa keittoakin, jos sitä on vielä jäljellä. Keskimäärin lounaita menee päivässä noin 30–50 kappaletta, Raunio kertoo.

Riitta Salmi Lounaalla oli tarjolla muun muassa lohikeittoa.

Kahvilassa valmistetaan kaikki ruuat ja leivonnaiset itse. Kaikki tuotteet ovat laktoosittomia ja saatavilla on aina gluteenittomia vaihtoehtoja.

– Kahvilatilassa voi viettää syntymäpäiviä, kokouksia tai muita illanviettoja. Järjestämme muistotilaisuuksia, joihin valmistamme tarjottavat sekä teemme tilaustuotteita kuten täyte- ja voileipäkakkuja ja leivonnaisia erilaisiin tilaisuuksiin.

Testipäivänä tarjolla oli lohikeittoa sekä kasvisvaihtoehtoa linssijuureskeittoa. Auringonkukanversoilla ja krutongeilla koristeltu sosekeitto oli maukas. Lounasseuralainen kertoi kalakeiton olevan hyvää ja keitossa olevan niin sanotusti suolaisuuden kohdallaan.

Mukavana yksityiskohtana kahvilassa on Café Dominicin olohuone, aulaan rakennettu viihtyisä nojatuoli ja sohvaryhmä, johon voi vetäytyä nauttimaan vaikkapa jälkiruokakahvin.

Juttusarjassa esitellään Turun lounaspaikkoja.