Turkulainen Tuija Vihermaa maalaa vaatteisiin taideteoksia

Keijut, haltiat, ketut, puput, luonto ja fantasiamaailmat toistuvat Tuija Vihermaan maalauksissa usein. Hänen värikkäät tekstiilinsä ovat tunnistettavia ja tuttuja monille turkulaisille. Vihermaa on tehnyt taidetekstiilejä 1990-luvun alusta saakka ja jo tuolloin hän kehitti oman tyylinsä.

Vihermaa on kotoisin Porista ja opiskellut 1980-luvulla Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa. 1990-luvulla hän jatkoi opintojaan Kuopion käsi- ja taideteollisuusakatemiassa ja valmistui sieltä tekstiilialan artesaaniksi. Tie vei Turkuun ja muutaman vuoden työssäkäynnin jälkeen hän vuonna 1997 ryhtyi täysipäiväiseksi yrittäjäksi.

– Elettiin lama-aikaa, ja tekstiiliteollisuuden alaa ajatteiin alas Suomessa. Piti kehittää oma juttu, jotta tällä alalla pystyi pärjäämään, hän kertoo.

Vihermaa kehitti tekniikan, jossa hän maalaa tekstiiliväreillä suoraan kankaalle kuvia. Tekstiiliväri on märkää, joten kuvat on maalattava kerros kerrokselta ja välillä työn on annettava kuivua.

Maalauksista syntyy taidetekstiilejä; seinälle laitettavia taideteoksia, mutta myös esimerkiksi sisustustekstiilejä kuten tyynynpäällisiä. Lisäksi Vihermaa ompelee esimerkiksi laukkuja ja vaatteita, joita koristavat hänen tekemänsä maalaukset. Esimerkiksi hänen pellavaiset tuninkansa ovat monelle tuttuja tuotteita.

Vihermaa tykkää maalata erilaisia fantasia- ja luontoaiheita.

– Tykkään maalata lumottuja maita, kauniita mielikuvitusmaisemia, jotka ovat vastakohtia todelliselle maailmalle, hän kuvaa.

Hän maalaa tekstiilejä myös usein tilauksesta ja tilaustöissä suosittuja ovat olleet esimerkiksi lemmikkien muotokuvat.

Jori Liimatainen

Vihermaalla on ollut oma putiiikki Luostarinmäen käsityöläismuseon vastapäätä vuosituhannen alkupuolelta saakka. Siellä hän paitsi myy tuotteitaan, myös tekee niitä.

– Ompelen töitäni siellä ja teen kaikkea muutakin, mutta maalaamisen teen aina kotona. Jos olen oikein paneutunut maalaamiseen, niin saatan hyvin tehdä sitä vaikka yhteen asti yöllä, niinpä se on kätevintä tehdä kotona, muuten joutuisin asumaan täällä putiikilla, hän nauraa.

Vihermaa kiertää myymässä tuotteitaan myös esimerkiksi keskiaikaisilla markkinoilla sekä kädentaitomessuilla. Myös viikonloppuna järjestettäviltä Kädentaitomessuilta Vihermaan voi löytää.

Turun kädentaitomessut 16.–17.3.Turun messukeskuksessa.