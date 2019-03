Vast: hallitus

En varmasti äänestä trion alkuperäisiä puolueita, enkä sinisiä. Tuskin myöskäänn Sdp:tä tai vasemmistoliittoa. Vihrät ja kristilliset on myös mahdoton ajatus. Inhoan ruotsalaisia, joten rkp ei käy. Jäljelle jäävät ne pienpuolueet, mitkä eivät tule koskaan pääsemään hallituksiin. Liike Nyt on tällä hetkellä ainut mahdollisuus, mutta siitä ei vielä tiedetä tarpeeksi, mihin se on menossa. Aku Ankan tai possu ankan takia en äänestämään raahaudu. Se on ihan sama, kun olis kotona. Nää kaikki sekoilut on saanu sen aikaan, ettei luottamusta oo kehenkään.