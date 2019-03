Halveerausta

Ihmiset naukuvat jatkuvasti halpuuden perään, mutta lopulta jopa kieltäytyvät tarjotuista töistä koska palkka on pieni.

Kierre on tuhoisa.



Kaikkialla missä ns. halpuutetaan äärirajoille saakka, on seurauksena palkkatason putoaminen. Tietenkin!



Edes ammattilaisille ei suotaisi kunnon palkkaa vaan autot ja muut laitteet pitää saada korjattua puoli-ilmaiseksi kun itsellä on peukalo keskellä kämmentä.



Talouspörssissä on otettu löysiä pois toki niinkuin pitääkin, mutta julkisella puolella sitä ei tehdä vaan julkisen puolen palkkasumma on kasvanut vakaasti ja voimalla koko 2000-luvun.

