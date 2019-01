Kotipihoilla vieraillutta susilaumaa karkotettiin yön aikana Marttilassa

Marika Lempää

Riistanhoitoyhdistyksen suurriistavirka-apu (SRVA) karkotti susia lauantain vastaisena yönä Marttilan Laurilan alueella, tiedottaa Lounais-Suomen poliisi.

Poliisi on saanut alueelta useampia susihavaintoja. Ensimmäinen havainto saatiin Tiipiläntien varrelta perjantai-iltapäivällä, jossa susi oli ollut noin 50 päässä havainnon tehneestä. Tämän jälkeen alueelta on kertynyt useita näkö- ja jälkihavaintoja. Jälkiä on löydetty myös asuntojen piha-alueilta. Susista saatiin karkotuksen aikana useita uusia havaintoja asutulta alueelta.

Poliisin mukaan jälkien perusteella kyseessä on ainakin viiden suden lauma, joka on tullut asutulle alueelle todennäköisesti peuran jälkiä seurattuaan. Alueella metsätöitä tekevä mies kertoi löytäneensä ladon vierestä raadellun peuran.

Simo Päivärinta Kolme sutta havaittiin muun muassa taustalla näkyvän kolmilapsisen perheen omakotitalon pihalla Alitalontien ja Laurilantien risteyksessä.

Karkotustoimet lopetettiin kolmen jälkeen yöllä, mutta poliisin mukaan eläinten käyttäytymisen, sekä jälkien perusteella ei voida olla varmoja, että kaikki petoeläimet olisivat poistuneet asutulta alueelta.

Poliisi ei tiedotteessaan erittele millaisia karkotustoimia alueella tehtiin. Karkotuskeinoina voidaan käyttään muun muassa valo- ja äänikarkotteita, suden ajamista pois koirien avulla taikka ampumalla ilmaan.

Uusia havaintoja kerätään ja jatkotoimia selvitetään yhdessä Riistakeskuksen, poliisin sekä paikallisen riistanhoitoyhdistyksen kanssa.