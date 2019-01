Naurisvarasta ei hirtetä

Niin punertava kuin olenkin, tämä juttu ei mielestäni tosiaankaan ole veronkiertotapaus pahimmasta päästä. Kun tätä verrataan harmaaseen talouteen, panamapapereihin ja veroparatiisikeinotteluihin, niin en nyt olisi noita vanhuksia ristiinnaulitsemassa.



He eivät ole ko. omaisuutta keränneet tai jemmanneet. Asiaan ei liity heidän omaa aktiivisuuttaan, vaan lähinnä passiivisuutta. Kun tarjottiin mahdollisuutta ilmoittaa, he ilmoittivat - näköjään huomattavaksi omaksi vahingokseen. Ja lopulta he saavat kovemmat tuomiot kuin lähes kukaan rattijuoppo tai pahoinpitelijä tai samaa luokkaa kuin raiskaajat.



Eivät he syyttömiä olleet, se on selvää, mutta jonkinlaista suhteellisuutta on lupa toivoa. Tunnen lähes myötätuntoa noita kolmea kohtaan.

