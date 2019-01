Työttömyyden lasku jatkui Turussa

Onneksi olkoon

On Turku sentään jossakin ykkönen, hallussa Varsinais-Suomen

kunnista isoin työttömyysprosentti, ohittanut jopa kriisikuntana pidetyn ja haukutun Salon.

Se on vaatinut jo jonkinlaista osaamattomuutta. Ei hyvä juttu näinkin velkaisessa kaupungissa, jossa kuitenkin mietitään samalla satojen miljoonien investointeja musiikitaloon ja ratikkaan. Hyvä se muiden rahoilla on suunnitella. Lisäksi tulee toriparkki syliin 5 vuoden päästä. No lainaahan saa lisää, kyllä lapset sitten maksavat.

