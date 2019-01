Viikon kuvat: Jalat alta, kolme Pasia ja ennustus kahvikupin alta

Pasi Salo, Loimaan Lehti HYMY JA HEITTO HERKÄSSÄ. Pinja, Senja ja Venla Kärhällä on jo nyt niin paljon mitaleita ja pokaaleita, että palkintokaapit muuttunevat vuosien vieriessä palkintohalliksi. Kojonkulmalla asuvat 8-11-vuotiaat sisarukset harrastavat moukaria, kiekkoa ja kuulaa. Tytöt ovat tehtailleet parin kesän aikana Suomen ja Euroopan ennätykset uusiksi.

Riitta Salmi, Turun Sanomat KAHVIKUPPIENNUSTUS. Vuodenvaihde on perinteisesti ollut ennustusten jännittävää aikaa. Hyvän sadon lisäksi on toivottu pitkää ikää ja terveyttä. Myös naimakaupat ovat olleet nuorille tärkeitä tulevan kannalta. Museolehtori Iris Hyyrynen kertoo, että yksi tuttu tapa povata on kahvikuppiennustus. Kuppien alle piilotetaan seitsemän eri esinettä, jotka symboloivat eri asioita. – Punainen lanka tuo onnea, kolikko tietysti vaurautta ja pellavalanka puolestaan merkitsee vanhaksi piiaksi jäämistä. Kuolemaakin on ennakoitu mustalla langalla, Hyyrynen kertoo.

Kari Eerikäinen, Somero-lehti ENNÄTYSMÄÄRÄ. Someron Esan järjestämät perinteiset Sylvesterin Uinnit keräsivät ennätysmäärän uimareita. Uimaseuroja oli mukana 17 ja niistä uimareita 163. Veeti Salminen ui kaksi kultaa ja yhden pronssin.

Jane Iltanen, Turun Sanomat SEKAISIN PASISTA. Suomessa on kolme Pasi Markulaa, jotka kaikki asuvat parinkymmenen kilometrin säteellä toisistaan. Oripään, Pöytyän ja Loimaan Markuloilla on ikäeroa vain pari vuotta. Sama nimi sekoittaa tehokkaasti miesten bisnekset. Loimaan Markulalle (oik.) soitetaan kananmuna-asioissa ennen kuutta aamulla, sillä Oripään Markula (vas.) kuljettaa niitä työkseen. Sekä Oripään että Pöytyän Markula (keskellä) saavat puheluja, joissa halutaan vuokrata nostolaitteita, sillä Loimaan Markula on nostolaiteyrittäjä.

Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat ALENNUSMYYNTIKIERROS SALOSSA. Norjassa asuvat Layla Avsar ja Vivian Elvevolio olivat torstaina KenkäPlazassa talvikenkäostoksilla. Ex-salolainen Avsar oli tullut nykyisestä kotimaastaan Saloon joulun viettoon kälynsä ja perheensä kanssa. Kauppakeskuksessa alennusmyynnit alkoivat vilkkaasti heti joulun jälkeen.

Jari Laurikko, Turun Sanomat ILOTULITUS. Perinteinen uudenvuodenaaton ilotulitus houkutteli noin tuhat ihmistä Varissuon kentälle. Varissuon Lämmön järjestämä tapahtuma veti viime vuonna kentän täyteen yleisöä, mutta tänä vuonna huono ilma verotti osallistujien lukumäärää. Paikan päällä kiiteltiin aikaista tapahtuma-aikaa, sillä raketeista päästiin nauttimaan jo iltakahdeksan aikaan. Ilotulituksia oli tullut seuraamaan useita lapsiperheitä sekä eläkeläisiä.

Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat KORUJA LUUSTA. Salolainen Inka Kaasinen tekee koruja hirvieläinten ja lintujen luista. Kaasisen lempikoru on hirvenluuta. Hän on tehnyt siihen polttopiirustuksella viikinkiriimun. Luonnonmateriaalien käyttö on tarkasti lailla säädeltyä. Kaikkia luita ei ole lupa käyttää lainkaan ja osaa luita saa ottaa talteen vain tiettynä aikana vuodesta. Maanomistajan lupa tarvitaan aina.

Maria Kesti, Kaarina-Lehti KAARINA OTTI VASTAAN UUDEN VUODEN. Sadat ihmiset kokoontuivat tuulesta ja räntäsateesta huolimatta Kaarina-talon eteen, kun uudenvuodenaaton vastaanottajaiset avattiin Kaarina-talon punaiselta parvekkeelta aattoiltana. Loistelias ilotulitus päätti uudenvuodenaaton tapahtuman.

Lennart Holmberg, Turun Sanomat ANNALLE ON AINA AIKAA. Muistisairas Anna Vallilaakso viihtyy seurassa, vaikka pitkiä keskusteluja ei enää käydä, ja muistotkin ovat enimmäkseen lapsuusvuosilta Ypäjältä. Vallilaakson pikkusisko Rauha Uusitalo ja siskon tytär Pirjo Raitisto kehuvat Vallilaakson hoitoa Parkinmäen palvelutalossa Turun keskustassa. – Täällä kaikki toimii ja hoito on aina hyvää. Vaikka osut paikalle kesken saunomisen, kuulet oven takaa, miten hauskaa Annalla ja kylvettäjällä on, Uusitalo kuvaa.

Marko Mattila, Salon Seudun Sanomat SATSAUKSET KIRJASTOIHIN. Kuntien satsauksissa kirjastoihin on isoja eroja. Suhteellisesti eniten kirjastoihin Salon seudulla panostaa Kemiönsaari, jossa kirjastojen menot olivat 88 euroa asukasta kohden vuonna 2017. Samaan aikaan Paimion kaupungin kirjastomenot olivat vain 41 euroa per asukas. Salolaiset Päivi ja Markku Hoikkala käyttävät ahkerasti Someron kirjastoa, sillä he viettävät paljon aikaa Someron mökillään. – Someron kirjaston valikoima ja palvelu ovat ihan ykkösluokkaa, Hoikkalat sanovat.

Tuomas Honkasalo, Auranmaan Viikkolehti TARKKAA PAUKUTUSTA. Lumisade piiskasi Tarvasjoen hyvinvointikeskuksen pihamaalle maanantai-iltana ilotulitusta seuraamaan tullutta väkijoukkoa, mutta Lions Club Tarvasjoen järjestämä tapahtuma saatiin toteutettua tuiverruksesta huolimatta käsikirjoituksen mukaisesti. Pentti Tenhunen tarkasti räiskeessä muistiinpanoistaan, mitä paukutetaan seuraavaksi. Tarvasjoen VPK:kin oli paikalla, mutta vain janonsammutustehtävissä: huolehtimassa glögin jakelusta.

Jori Liimatainen, Turun Sanomat VASTUSTAJAN ARVOSTUS. Taekwondon Suomen valmennusrinkiin kuuluvalla Valtteri Rytinkillä on kisakautena turnauksia pari kertaa kuussa sekä kotimaassa että ulkomailla. Raumalla kasvanut urheilija muutti Turkuun syksyllä parempien harjoittelumahdollisuuksien perässä. – Vastustajaa ei vihata sen takia, että hän voittaa, vaan häntä arvostetaan, Rytinki opastaa.

Taina Tukia, Kunnallislehti SEURAKUNTALIITOS. Paimion ja Sauvo-Karunan seurakunnat yhdistyivät vuoden alussa. Uuden seurakunnan ensimmäinen yhteinen kokoontuminen oli juhlamessu Paimion kirkossa uudenvuoden päivän iltana. Juhlamessuun osallistuivat myös yhteisissä seurakuntavaaleissa syksyllä valitut luottamushenkilöt. Heitä siunaamassa kirkkoherra Vesa Tuominen, Sauvo-Karunan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Päivi Kallio, taaempana kappalainen Kalle Elonheimo ja Paimion kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Kristiina Karlsson.

Ari-Matti Ruuska, Turun Sanomat TPS KAATOI RYMINÄLLÄ NOKIAN. TPS jatkoi voittoputkeaan Salibandyliigassa, kun Nokian KrP kaatui jatkoajalla joulukuun lopussa. Nokian Tuukka Salo (vas.), maalivahti Antti Kortetmaa ja Valtteri Viitakoski olivat voimattomia, kun TPS:n Janne Nurminen runnoi väkisin 2-3-kavennuksen.

Maija Ala-Jääski, Uudenkaupungin Sanomat MYRSKYN AIKANA MUITA LÄMMÖN- JA VALONLÄHTEITÄ. Varhain keskiviikkoaamuna Aapeli-talvimyrsky katkaisi sähköt tuhansilta talouksilta Vakka-Suomessa. Lumisateen vuoksi ajokeli oli myös erittäin huono. Pahimmillaan sähköttömiä asiakkaita oli lähes 6 000 neljän jälkeen aamuyöstä Vakka-Suomen Voiman alueella. Myrsky hidasti myös Yaran satamaan saapuvan laivan tuloa runsaalla vuorokaudella. Myöhästyminen kertoi tuulen voimakkuudesta.