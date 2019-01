Ari-Matti Ruuska

Ville Murtojärvi (oik.) oli keskiviikkona perheineen hakemassa virkatodistuksia Lounais-Suomen maistraatin Turun yksikössä. Uudesta nimilaista oli keskusteltu aamiaispöydässä, ja joustavuutta sukunimen valinnassa pidettiin myönteisenä asiana. Tyttärellä Linnea Leolla (vas.) on äitinsä sukunimi. – Meillä ei ole käynyt mielessä, että perheellä olisi yhteinen yhdistelmänimi. Minulla on oma nimeni, ja lapsilla on äidin sukunimi, Murtojärvi kertoo.