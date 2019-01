Turku etsii kumppania kehittämään yli neljän hehtaarin kokoista entisen Luolavuoren vanhainkodin aluetta

Turun kaupunki hakee kumppania kehittämään entisen Luolavuoren vanhainkodin aluetta. Vanhainkodin rakennus on valmistunut vuonna 1955. Viimeiset vanhainkotiasukkaat muuttivat pois viisi vuotta sitten. Tarkoituksena on löytää alueelle ja sen rakennuksille uusi omistaja sekä ympäristölliset ja muut lähtökohdat huomioon ottava suunnitelma.

Turun kaupunki etsii yhtä tai useampaa kehittämiskumppania Virvoituksentie 3:n alueelle, jolla sijaitsee kaupungin omistama entisen Luolavuoren vanhainkodin laitosrakennuskokonaisuus. Tällä hetkellä tilat toimivat opiskelija-asuntolana.

Virvoituksentie 3:n alueelle ja sen rakennuksille haetaan yhtä tai useampaa omistajaa. Alueen pinta-ala on noin 4,49 hehtaaria, ja rakennusten bruttopinta-ala on noin 9 000 neliötä. Kilpailutus järjestetään kaksivaiheisena kilpailullisen neuvottelumenettelyn kautta. Tavoitteena on innovatiivinen suunnitelma, joka mahdollistaisi rakennusten saneerauksen ja uudiskäytön sekä mahdollisen korvaavan rakentamisen tai muun uudisrakentamisen.

– Alueella on merkittäviä maisema- ja luontoarvokohteita, kuten näyttäviä muinaisrantakivikkoja, joiden odotamme tulevan huomioiduksi kilpailuehdotuksissa, kertoo maankäyttöinsinööri Tuomas Lindholm kaupunkiympäristötoimialalta tiedotteessa.

Kaupungin mukaan asemakaavaluonnos laaditaan valittavan kehityskumppanin tai -kumppaneiden kanssa käyttämällä hyödyksi kilpailuprosessin tuloksia.

Alueen rakennukset ovat opiskelija-asuntolakäytössä ainakin vuoden 2020 loppuun. Niissä toimii vaihto-opiskelijoille tarkoitettu asuntola Retrodorm.