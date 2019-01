Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella 80 tehtävää kaatuneiden puiden vuoksi – "Maltti on valttia"

Salli Koivunen

Uudenvuodenpäivänä Suomeen saapunut Aapeli-myrsky on pitänyt Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen kiireisenä. Pelastuslaitoksella on ollut jo ennen puoltapäivää 80 eri vahingontorjuntatehtävää.

– Tämä alkoi jo eilen ja on nyt pikkuhiljaa yltynyt. Suurin osa tehtävistä on tullut tuulen kaatamista puista. Pääasiassa puut ovat kaatuneet vain teille ja olleet liikenteen tukkeena, joten materiaalivahingoilta on onneksi vältytty melko hyvin. Somerolla sattui yksi tapaus, jossa puu oli kaatunut talon päälle. Myös lipputankoja on Turun seudulla vääntynyt ja erilaista tavaraa lähtenyt tuulen mukana ties minne, päivystävä pelastuspäällikkö Kari Alanko kertoo.

Pelastuspäällikkö pitää myrskyä kovana, mutta on tyytyväinen pelastuslaitoksen valmiusasteeseen.

– Onhan tämä paha, mutta olimme varautuneet pahempaan. Erittäin hyvä näin päin, että valmius on kovempi kuin tarve, Alanko iloitsee.

Kovan tuulen lisäksi keliolosuhteet lisäävät onnettomuusriskiä laajalti.

– Eilen oli märkää ja illan myötä alkoi pakastaa. Pöllyävä lumi ja liukkaus lisäävät onnettomuusalttiutta kovasti. Vaikka auraus- ja hiekoituskalustoa kulkee ympäri kaupunkia ja töitä paiskitaan niska limassa, on onnettomuuksia sattunut, päällikkö kertoo.

– Onneksi liikenneonnettomuuksista ei ole aiheutunut vakavia henkilövahinkoja, vaan vain pieniä loukkaantumisia, Alanko jatkaa.

Ahvenanmaalla myrsky on noussut ennätyksellisiin lukemiin ja ihmisiä on kehotettu pysymään sisätiloissa.

– Meidän alueellamme ei sentään ole ulkonaliikkumiskiellolle tarvetta, mihinkään sellaiseen ei tarvitse ryhtyä.

Pelastuspäällikön mukaan hyvällä talonpoikaisjärjellä ja suhteuttamisella pärjää hyvin.

– Tärkeää on muistaa hyvä pukeutuminen – liukkauden vuoksi jalkineensa kannattaa miettiä tarkkaan. Liikenteessä, niin jalan kuin autollakin, on maltti valttia. Tänään ei kannata kiirehtiä minnekään, Kari Alanko toteaa.