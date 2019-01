Talvimyrskyn sähkövikoja korjataan kovaa tahtia – Carunan alueella Lounais-Suomessa nyt yli 4 000 ilman sähköä

Johanna Käkönen

Aapeliksi nimetty talvimyrsky riepottelee Suomea, mutta Lounais-Suomessa myrskyn aiheuttamia sähkökatkoja on saatu myös korjattua hyvää vauhtia.

Kello 12:15 Carunan verkkoalueella on reilu 4 000 taloutta ilman sähköä, kun määrä varhain aamulla oli yli 12 000.

Sähkökatkot ovat osuneet erityisesti Paraisille ja Saloon. Paraisilla on lähes 1 100 taloutta ilman sähköä kello 12. Salossa sähköttä on noin 1 200 taloutta. Naantalissa ilman sähköä on yli 600 taloutta.

Myrsky koettelee myös Vakka-Suomen Voiman verkkoaluetta laajalla rintamalla. Uudessakaupungissa, Laitilassa ja Pyhärannassa ilman sähköä on noin 1 200 taloutta kello 12.

VSV kertoo, että vikojen korjaaminen voi hankalan sään vuoksi kestää normaalia kauemmin. Vakka-Suomen Voima on lisännyt henkilöstöä käyttökeskuksessa valvomaan sähköverkon tilaa ja ohjaamaan viankorjaustoimenpiteitä. Lisäväkeä on myös maastossa korjaamassa verkon vikoja.

VSV:n alueella vikapiikki osui aamuun, kello neljän jälkeiseen hetkeen. Silloin vikojen määrä oli lähes 6 000 kappaletta, kun aamukahden jälkeen vikojen määrä oli alle 3 000 kappaletta.

Turku Energia kertoo, että sähköverkon vika on aiheuttanut sähkönjakelun keskeytyksen osassa Ruissaloa. Vian arvioitu olevan korjattu tänään pian puolen päivän jälkeen.

Aapeli-myrsky: kovimmat myrskytuulet ovat painottuneet lounaaseen, mutta myös maa-alueilla tuuli on ollut kovaa sekä vahinkoa aiheuttavaa. Tulevana yönä etelässä ja länsirannikolla puuskat voivat paikoin olla yhä kovia.#myrsky #Aapeli #Aapelimyrsky #sää #tuuli pic.twitter.com/w6JR0gokSM — Foreca Suomi (@forecasuomi) January 2, 2019

Keskiviikon vastaisena yönä mitattiin ennätyksellistä tuulta Suomen merialueilla. Tuuli yltyi lähes hirmumyrskyksi, kertoo Ilmatieteenlaitos.

– Kökarin Bogskärissä 10 minuutin keskiarvo tuulen nopeudesta oli 32,5 metriä sekunnissa. Tämä ylittää entisen Suomen ennätyksen 31 m/s, mikä on mitattu vuosina 1971, kahdesti 1975 ja 1995, kertoo meteorologi Pauli Jokinen.

Kökarin tuulen nopeus jää hieman alle hirmumyrskyrajan eli 33 m/s. Puuskissa tuuli oli kovimmillaan merellä 41,6 m/s.

Aallokko oli myös rajua. Selkämerellä mitattiin aaltopoijun kahdeksanvuotisen mittaushistorian suurin aallonkorkeus. Alustavien tietojen mukaan merkitsevä aallonkorkeus oli 7,9 metriä.

Maa-alueilla tuuli oli puuskissa maan länsiosassa paikoin yli 20 m/s. Manner-Suomen kovin puuska oli Vaasan Klemettilässä mitattu 32,8 m/s. Maarianhaminan lentoasemalla mitattiin 29,8 m/s.

Myrskymatalapaineeseen liittyen maan keskiosassa on satanut myös reippaasti lunta. Pirkanmaalta Pohjois-Karjalaan ulottuvalla alueella on kertynyt noin 20 cm lunta ja tykkylumi on aiheuttanut sähkökatkoja.

Pohjois-Itämeren länsiosaan, Ahvenanmerelle ja Selkämeren eteläosaan Ilmatieteenlaitos lupaa pohjoismyrskyä, 29 metriä sekunnissa.

Pohjois-Itämeren itäosaan ja Saaristomerellä pohjoismyrsky tarkoittaa tuulta 25 metriä sekunnissa.

Pohjois-Itämeren länsiosassa, Ahvenanmerellä ja Selkämeren eteläosassa esiintyy myrskyaallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 7 metriä.

Ilmatieteenlaitos kertoo Twitterissä, että yöllä Kökarissa mitattiin 10 minuutin keskituuleksi 32,5 metriä sekunnissa, puuskassa jopa 41,6 m/s.

Öisiä lukemia: Kökar 10 minuutin keskituuli 32,5 m/s, puuska 41,6 m/s. Selkämeren aaltopoiju, merkitsevä aallon korkeus 7,9 m. — Ilmatieteen laitos (@meteorologit) January 2, 2019

Kovin puuska tähän mennessä 41.6 m/s Bogskär, mitattu klo 04.10 (noin 150 km tunnissa!). Juuri nyt tuuli voimistumassa myös etelässä ja Suomenlahdella. Lumisateet muuten heikkenevät ja muuttuvat yhä paikallisemmiksi. #sää #forecasuomi #myrsky pic.twitter.com/FeSMmh5k34 — Foreca Suomi (@forecasuomi) January 2, 2019

Ilmatieteenlaitoksen mukaan matalapaine väistyy kaakkoon ja tuulet alkavat tänään heiketä.

TS seuraa sähkökatkotilannetta ja päivittää tätä juttua päivän mittaan.