Noin 4 000 vielä ilman sähköä Lounais-Suomessa – "kaikkia vikoja ei päästä korjaamaan keskiviikkona"

Johanna Käkönen

Aapeliksi nimetty talvimyrsky riepottelee Suomea, mutta Lounais-Suomessa myrskyn aiheuttamia sähkökatkoja on saatu myös korjattua hyvää vauhtia.

Iltapäivällä kello 15 aikaan Carunan verkkoalueella Lounais-Suomessa on vajaa 3 000 taloutta ilman sähköä, kun varhain aamulla määrä oli yli 12 000.

Laajoja sähkökatkoja on myös Vakka-Suomessa, jossa verkkoyhtiö on Vakka-Suomen Voima. VSV:n alueella Uudessakaupungissa, Laitilassa ja Pyhärannassa ilman sähköä on iltapäivällä lähes 800, kun aamuyöllä ja aamulla lukumäärä oli moninkertainen.

Carunan alueella aamun sähkökatkot osuivat aamulla erityisesti Paraisille ja Saloon. Verkkoyhtiön mukaan voimakkaat tuulet ovat aiheuttaneet mittavia vahinkoja, eikä kaikkia vikoja päästä korjaamaan keskiviikon aikana. Vaikeimmat ja haastavimmat viankorjausolosuhteet ovat Carunan mukaan Länsi-Suomessa ja Satakunnassa.

– Esimerkiksi Vikomin saareen ei päästä tällä hetkellä ollenkaan, koska merellä tuulee voimakkaasti. Lähetämme vikapaikkoihin asentajia heti, kun se on turvallista, kertoo Caruna verkkosivuillaan.

Vakka-Suomen Voima kertoo, että vikojen korjaaminen voi hankalan sään vuoksi kestää normaalia kauemmin. Vakka-Suomen Voima on lisännyt henkilöstöä käyttökeskuksessa valvomaan sähköverkon tilaa ja ohjaamaan viankorjaustoimenpiteitä. Lisäväkeä on myös maastossa korjaamassa verkon vikoja.

VSV:n alueella vikapiikki osui aamuun, kello neljän jälkeiseen hetkeen. Silloin vikojen määrä oli lähes 6 000 kappaletta, kun aamukahden jälkeen vikojen määrä oli alle 3 000 kappaletta.

Myös Turussa, Turku Energian alueella on ollut pienempiä sähkökatkoja keskiviikkona.

Aapeli-myrsky: kovimmat myrskytuulet ovat painottuneet lounaaseen, mutta myös maa-alueilla tuuli on ollut kovaa sekä vahinkoa aiheuttavaa. Tulevana yönä etelässä ja länsirannikolla puuskat voivat paikoin olla yhä kovia.#myrsky #Aapeli #Aapelimyrsky #sää #tuuli pic.twitter.com/w6JR0gokSM — Foreca Suomi (@forecasuomi) January 2, 2019

Keskiviikon vastaisena yönä mitattiin ennätyksellistä tuulta Suomen merialueilla. Tuuli yltyi lähes hirmumyrskyksi, kertoo Ilmatieteenlaitos.

– Kökarin Bogskärissä 10 minuutin keskiarvo tuulen nopeudesta oli 32,5 metriä sekunnissa. Tämä ylittää entisen Suomen ennätyksen 31 m/s, mikä on mitattu vuosina 1971, kahdesti 1975 ja 1995, kertoo meteorologi Pauli Jokinen.

Kökarin tuulen nopeus jää hieman alle hirmumyrskyrajan eli 33 m/s. Puuskissa tuuli oli kovimmillaan merellä 41,6 m/s.

Aallokko oli myös rajua. Selkämerellä mitattiin aaltopoijun kahdeksanvuotisen mittaushistorian suurin aallonkorkeus. Alustavien tietojen mukaan merkitsevä aallonkorkeus oli 7,9 metriä.

Maa-alueilla tuuli oli puuskissa maan länsiosassa paikoin yli 20 m/s. Manner-Suomen kovin puuska oli Vaasan Klemettilässä mitattu 32,8 m/s. Maarianhaminan lentoasemalla mitattiin 29,8 m/s.

Myrskymatalapaineeseen liittyen maan keskiosassa on satanut myös reippaasti lunta. Pirkanmaalta Pohjois-Karjalaan ulottuvalla alueella on kertynyt noin 20 cm lunta ja tykkylumi on aiheuttanut sähkökatkoja.

Pohjois-Itämeren länsiosaan, Ahvenanmerelle ja Selkämeren eteläosaan Ilmatieteenlaitos lupaa pohjoismyrskyä, 29 metriä sekunnissa.

Pohjois-Itämeren itäosaan ja Saaristomerellä pohjoismyrsky tarkoittaa tuulta 25 metriä sekunnissa.

Pohjois-Itämeren länsiosassa, Ahvenanmerellä ja Selkämeren eteläosassa esiintyy myrskyaallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 7 metriä.

Ilmatieteenlaitos kertoo Twitterissä, että yöllä Kökarissa mitattiin 10 minuutin keskituuleksi 32,5 metriä sekunnissa, puuskassa jopa 41,6 m/s.

Öisiä lukemia: Kökar 10 minuutin keskituuli 32,5 m/s, puuska 41,6 m/s. Selkämeren aaltopoiju, merkitsevä aallon korkeus 7,9 m. — Ilmatieteen laitos (@meteorologit) January 2, 2019

Kovin puuska tähän mennessä 41.6 m/s Bogskär, mitattu klo 04.10 (noin 150 km tunnissa!). Juuri nyt tuuli voimistumassa myös etelässä ja Suomenlahdella. Lumisateet muuten heikkenevät ja muuttuvat yhä paikallisemmiksi. #sää #forecasuomi #myrsky pic.twitter.com/FeSMmh5k34 — Foreca Suomi (@forecasuomi) January 2, 2019

Ilmatieteenlaitoksen mukaan matalapaine väistyy kaakkoon ja tuulet alkavat tänään heiketä.

TS seuraa sähkökatkotilannetta ja päivittää tätä juttua päivän mittaan.