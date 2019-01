Ilman sähköä yhä noin 1 250 taloutta Lounais-Suomessa – "Kaikkia vikoja ei päästä korjaamaan keskiviikkona"

Sähköä

"Uudessakaupungissa, Laitilassa ja Pyhärannassa ilman sähköä on noin 1 700 taloutta kello 10:15."



Mukava nähdä sähkö-sanaa käytettävän uutisoinnissa oikein, eli yksikössä. Sähköhän on ainesana, eli se käyttäytyy samoin kuin "vesi".



"Esimerkiksi Paraisilla ilman sähköjä oli 3 400 taloutta kello 8:30."



Pari tällaista lipsahdusta jutussa tosin on, ikään kuin muistutukseksi siitä, mikä se virheellinen muoto olikaan :-).



Kokonaisuutena jutun kielenkäyttö on mielestäni erittäin selkeää, täsmällistä ja miellyttävää – siis korkeatasoista.

