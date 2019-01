Aapeli-myrsky koettelee erityisesti Paraista ja Saloa – koko Carunan alueella Lounais-Suomessa nyt yli 9 000 ilman sähköä

Johanna Käkönen

Aapeliksi nimetty talvimyrsky riepottelee erityisesti Paraista ja Saloa. Paraisilla on lähes 1 700 taloutta ilman sähköä kello 10. Salossa sähköttä on saman verran talouksia. Mynämäessä ilman sähköä on reilu 1 100 taloutta.

Carunan jakelualueella Lounais-Suomessa sähköttömiä talouksia on kaikkiaan noin 9 000.

Sähkökatkojen osalta tilanne on parantunut aamusta. Kello 8 jälkeen ilman sähköä oli Carunan alueella yli 12 000 taloutta. Esimerkiksi Paraisilla ilman sähköjä oli 3 400 taloutta kello 8:30.

Myrsky koettelee myös Vakka-Suomen Voiman verkkoaluetta laajalla rintamalla. Uudessakaupungissa, Laitilassa ja Pyhärannassa ilman sähköä on noin 1 700 taloutta kello 10:15. Varhain aamulla ilman sähköjä oli tuhat taloutta enemmän.

VSV kertoo, että vikojen korjaaminen voi hankalan sään vuoksi kestää normaalia kauemmin. Vakka-Suomen Voima on lisännyt henkilöstöä käyttökeskuksessa valvomaan sähköverkon tilaa ja ohjaamaan viankorjaustoimenpiteitä. Lisäväkeä on myös maastossa korjaamassa verkon vikoja.

VSV:n alueella vikapiikki osui aamuun, kello neljän jälkeiseen hetkeen. Silloin vikojen määrä oli lähes 6 000 kappaletta, kun aamukahden jälkeen vikojen määrä oli alle 3 000 kappaletta.

Turku Energia kertoo, että sähköverkon vika on aiheuttanut sähkönjakelun keskeytyksen osassa Ruissaloa. Vian arvioitu olevan korjattu tänään puolen päivän jälkeen.

Sääennusteen mukaan tuulet puhaltavat myrskylukemissa seuraavan vuorokauden aikana. Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa pohjoistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa on 20 metriä sekunnissa.

Pohjois-Itämeren länsiosaan, Ahvenanmerelle ja Selkämeren eteläosaan Ilmatieteenlaitos lupaa pohjoismyrskyä, 29 metriä sekunnissa.

Pohjois-Itämeren itäosaan ja Saaristomerellä pohjoismyrsky tarkoittaa tuulta 25 metriä sekunnissa.

Pohjois-Itämeren länsiosassa, Ahvenanmerellä ja Selkämeren eteläosassa esiintyy myrskyaallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 7 metriä.

Ilmatieteenlaitos kertoo Twitterissä, että yöllä Kökarissa mitattiin 10 minuutin keskituuleksi 32,5 metriä sekunnissa, puuskassa jopa 41,6 m/s.

Öisiä lukemia: Kökar 10 minuutin keskituuli 32,5 m/s, puuska 41,6 m/s. Selkämeren aaltopoiju, merkitsevä aallon korkeus 7,9 m. — Ilmatieteen laitos (@meteorologit) January 2, 2019

Kovin puuska tähän mennessä 41.6 m/s Bogskär, mitattu klo 04.10 (noin 150 km tunnissa!). Juuri nyt tuuli voimistumassa myös etelässä ja Suomenlahdella. Lumisateet muuten heikkenevät ja muuttuvat yhä paikallisemmiksi. #sää #forecasuomi #myrsky pic.twitter.com/FeSMmh5k34 — Foreca Suomi (@forecasuomi) January 2, 2019

Ilmatieteenlaitos lupaa päivällä vähän heikkenevää tuulta lännestä alkaen.