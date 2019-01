Paraisilla tiellä 180 on lauttaliikenne keskeytetty huonon sään vuoksi Nauvon ja Korppoon välillä. Tiellä 1800 Korppoon ja Houtskarin välillä on aikataulumuutoksia lauttaliikenteessä. Mergus-lautan vuoroa kello 7.15 ei ajettu, ja seuraava vuoro, joka ajetaan on kello 9.15.