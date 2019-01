Rekka törmäsi toisen perävaunuun Marttilassa – ajokeli erittäin huono Varsinais-Suomessa

Marttilassa lähellä Tarvasjokea tiellä 10 on tapahtunut onnettomuus, jossa on osallisen kaksi raskaan liikenteen ajoneuvoa. Tarkempi paikka on reilut kolme kilometriä Tarvasjoelta Hämeenlinnaan päin Vättilän suuntaan.

Päivystävän palomestarin Olli Suomisen mukaan yhden rekan perävaunu oli lähtenyt heittelehtimään ja vastaan tullut rekka oli törmännyt siihen. Toisen ajoneuvon kuljettaja vietiin Turkuun tarkastettavaksi. Toinen ajoneuvoista on Suomisen mukaan tiellä ja ajokunnossa, mutta toisen nuppi on ojassa ja perävaunu poikittain tiellä.

– Tämä tilanne kestää varmaan tunteja, ennen kuin saadaan hinausautoa paikalle. Hämeenlinnasta Turkuun on päin kiertotie, mutta Hämeenlinnaan päin on toinen kaista käytössä.

Ilmatieteen laitos varoittaa erittäin huonosta ajokelistä Varsinais-Suomessa lumisateen vuoksi. Odotettavissa on mahdollisesti suuria häiriöitä liikenteessä. Lisäksi pohjoistuuli on voimakasta. Puuskissa tuulen nopeus on 20 metriä sekunnissa.

Uutinen päivittyy.