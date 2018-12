Kirkkotien K-marketin ryöstäjä yhä karussa – poliisi kaipaa lisää vihjeitä

Turussa Kirkkotien K-marketista teräaseella uhaten tupakkaa vienyt mies on yhä karkuteillä. Tutkinnanjohtaja, komisario Mika Paaer kertoo, että poliisi on saanut vinkkejä ja että poliisilla on lupaavia johtolankoja.

– Kiinniottoa ei ole kuitenkaan tehty, ja lisää vinkkejä kaivataan.

Ryöstö tapahtui joulupäivänä iltapäivällä hieman kello 16.30 jälkeen. Tekijä uhkasi myyjää teräaseella, ja sai saalikseen rahan sijaan vähäisen määrän tupakkaa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Havaintoja ja vihjeitä tapaukseen liittyen voi lähettää osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi, WhatsAppissa numeroon 050 411 7655 tai puhelimitse numeroon 02 95 417 259.

Lue myös: K-Marketin tupakkakaappia tyhjennettiin teräaseella uhaten Turussa – poliisi julkaisi ryöstäjän kuvan