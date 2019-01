Lounaspaikka: Pieni pinkki kahvila

T-sairaalan liepeillä, aivan Vanhan Hämeentien päässä, vanhassa puutalossa sijaitsee pienen pieni kahvila, Cafe Marke, joka tarjoaa arkisin myös keittolounasta.

Sisään kahvilaan astuessa sisustuksen väri yllättää; kaikkialla on pinkkiä. Väri osoittautuu yrittäjä Marketta Hällströmin lempiväriksi, ja hän on vastannut myös tilan remontoinnista.

– Yleensä minulla on päällänikin vain pinkkiä, mutta nyt jostain syystä olen laittanut mustan paidan päälleni, hän nauraa.

Cafe Marke on toiminut Nummessa edellisvuoden heinäkuusta saakka, eli reilun puolentoista vuoden ajan. Oman kahvilan perustaminen on ollut Hällströmin haave pitkään. Hän on aiemmin ollut vuosia töissä eri kahviloissa, mutta tämä on hänen ensimmäinen oma yrityksensä.

– Ajattelin, että on nyt pakko kokeilla tätä, hän toteaa.

Hällström toimii omaa lempinimeään kantavassa kahvilassa sen ainoana työntekijänä. Kahvila aukeaa arkisin jo kello seitsemän, ja usein yrittäjä tulee itse paikalle jo kuuden aikoihin. Hällström paitsi toimii asiakaspalvelijana, hän myös leipoo ja tekee kahvilan ruuat itse.

Marttiina Sairanen Keittolounasta tarjolla on jo puoli kymmenestä saakka.

Puolentoista vuoden aikana oma asiakaskunta on muodostunut pikku hiljaa. Hällströn kertoo, että sijainniltaan kahvila on haastavassa paikassa. Vaikka kahvila sijaitsee aivan vilkkaan Hämeentien vieressä, suoraan Hämeentieltä ei Vanhalle Hämeentielle kuitenkaan pääse autolla kääntymään, vaan ajamalla pienen mutkan kautta.

– Tänne täytyy varta vasten tulla, Hällström sanoo.

Lisähaasteensa ovat antaneet remontit ja tietyöt, joiden takia Vanha Hämeentie oli kokonaan poikki useamman viikon ajan. Toisaalta rakennustyöt ovat tuoneet asiakkaiksi rakennusten työmiehiä.

Kahvilassa on 18 asiakaspaikkaa ja kesäisin saadaan muutama lisäpaikka talon edustalle. Kahvila on avoinna arkisin aamuseitsemästä eteenpäin, muina päivinä kello 15 saakka, perjantaisin 17 saakka.

Keittolounasta tarjolla on jo puoli kymmenestä saakka. Cafe Markessa on viikoittain kiertävät lounaslistat. Maanantaisin on makkarakeittopäivä, tiistaisin kalakeitto, keskiviikkoisin tarjotaan kanakeittoa, torstaisin perinteisesti hernekeittoa ja pannukakkua ja perjantaisin jauhelihakeittoa.

– Lisäksi saa makkaraperunoita, erilaisia piirakoita, sämpylöitä, pullaa, panineja ja salaatteja. Kaikkea saa ostettua myös mukaan, Hällström kertoo.

Hän kertoo, että keittolounaista suosituimpia ovat hernekeitto sekä kanakeitto. Joskin jostain syystä erityisesti miehet epäilevät kanakeittoa aluksi, mutta yrittäjän mukaan yllättyvät positiivisesti sitä maistettuaan.

Hällströmin mukaan parasta hänen kahvilassaan ovat paitsi tuoreet tuotteet, myös palvelu. Hän jututtaa mielellään kaikkia asiakkaita.

– Kun en mikään hiljainenkaan ole!, hän nauraa.

Juttusarjassa esitellään Turun lounaspaikkoja.

Lue myös:

Lounasta lentoasemalla

Kotiruokaa Tuomiokirkkomaisemalla

Fabrik Café tarjoaa lounaaksi trendikkäitä bowleja

Näyteikkuna pitopalvelulle

Lounaalla laivassa

Kiireetön lounas 1950-luvun miljöössä

Valoisa lounasravintola Veistämönaukiolla

Vanhan tehdasruokalan tunnelmaa

”Hyvää ei kannata muuttaa”

Teknisen työn opetustilasta bistro

Suomalaista kotiruokaa italialaisella vivahteella

Bassin lounas tuo arkeen ripauksen luksusta

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Pubelina panostaa kotiruokaan

Sushia ja salaattia Aschanilla

Pehmeiden makujen persialainen lounasbuffet

Kahvilalounasta vanhassa apteekissa

Lounasta linnan sisäpihalla

”Kotiruokaa pienellä twistillä”

Aitoja makuja ja konstailematonta kotiruokaa

Tofuhampurilaista Tikitakissa

Café Art teki ruoasta uuden aluevaltauksen

Kolmen sisaruksen Lempilounas

Kärsämäessä lounastetaan romanialaisittain

Kesä on Mamin sesonkiaikaa

Virastotalo kätkee sisälleen 250-paikkaisen ravintolan

Komppelissa reiluja annoksia rennolla fiiliksellä

Kellariravintola viettää 30-vuotisjuhlavuotta

Vietnamilaisia makuja lounaalla

Keittolounas tropiikin siimeksessä

Pannukakku taipuu lounaaksi

Kotiruokaa linja-autoaseman kupeessa

Göranin lounaassa maistuu saaristo

Salaattiasema tarjoaa terveellistä ja täyttävää pikaruokaa

Upseerikerholla lounastavat muutkin kuin upseerit

Kotoisaa lounasta Pullapuodista

Pop up -lounasta Dominosta

Reilua kotiruokaa ja hyvää palvelua

Isältä tyttärelle

Lounashetki turkkilaisilla herkuilla

Gaggui Kaffelasta saa nyt lounasta

Pala saaristoa keskellä Turkua

Herkkuja ja herkullista lounasta