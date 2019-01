Puolitoista vuotta sitten Turkuun oman tanssistudion perustaneesta Anna Tolpasta tuntuu yhä uskomattomalta, että pitkäaikaisesta haaveesta tuli totta, ja vielä paljon aiemmin kuin hän olisi osannut unelmoidakaan.

Aika oli oikea. Tanssikoulu, jossa hän oli opettanut, oli lopettanut toimintansa. Samaan aikaan Anna opiskeli kulttuurituottajaksi Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Hän teki työharjoittelua luovien alojen yrityshautomo Humak Crevessä, kun ohjaaja kysyi, mitä Anna haluaisi tulevaisuudessa tehdä.

– Vastasin, että haluaisin perustaa oman tanssistudion. Ohjaajani sanoi, että mikset perusta. Ihmettelin, että olisiko se tosiaan mahdollista. Siitä asiat lähtivät nopeasti rullaamaan, ja Flama avasi ovensa puolitoista vuotta sitten, Anna kertoo.

Tanssi vei Annan sydämen jo varhain. Hän aloitti tanssitunnit 5-vuotiaana balettitunneilla Tampereen Balettiopistossa, ja vuosien varrella hän on jatkanut tanssin opiskelua muun muassa jazz- ja showtanssin parissa.

Vuodesta 2010 lähtien Anna on keskittynyt intensiivisesti latinalaistansseihin. Hän kouluttautui salsaohjaajaksi Ramón Silverion johdolla ja ohjasi ennen Flaman perustamista useissa tanssi- ja liikuntapaikoissa.

– Perustin Flaman palavasta intohimosta tanssiin ja liikkeeseen. Tanssi on tuonut elämääni niin paljon energiaa, voimaa, läsnäoloa ja rakkaita ystäviä, että haluan pystyä mahdollistamaan sen tuoman nautinnon myös muille.

Anna ohjaa studiolla muun muassa soolo- ja parisalsatunteja, bachataa sekä reggaetonia. Tanssinohjaajana hän on huomannut, että suomalaisilla on tapana vähätellä itseään ja omia kykyjään. Moni arkailee tanssin aloittamista ja kynnys lähteä tanssisalille on iso. Syitä on monia: liikaa ikää, liikaa painoa, liian jäykkä vartalo eikä rytmitajua. Siksi Anna halusi perustaa matalan kynnyksen tanssistudion, jossa suorituskeskeisyyden sijaan on tilaa ilolle, rentoudelle ja yhdessä ololle.

– Liike ja tanssin ilo kuuluu jokaiselle sukupuoleen, ikään, kokoon tai taitotasoon katsomatta. Moni ajattelee, ettei tietyn ikäisenä voi enää tehdä tiettyjä asioita, mutta kyllä voi. Meilläkin käy twerkkaamassa yli 60 vuotiaita. Flama on tanssistudio, jossa ei kilpailla, suoriteta tai vertailla. Tunneillamme haluamme luoda innostavan, positiivisen ja kannustavan ilmapiirin, jossa jokainen voi nauttia tanssista omana itsenään ja sytyttää oman liekkinsä.

Annasta on ollut hienoa huomata, miten tanssin avulla moni ujo ja arka ihminen on puhjennut kukkaan, löytänyt uusia ystäviä ja saanut elämäänsä uuden suunnan. Hänelle itselleen tanssissa parasta on yhteisöllisyys.

– Tanssi yhdistää ihmisiä, minne tahansa meneekään. Tanssi on minulle myös suuri voimavara. Ilman sitä en kestäisi Suomen pitkää ja pimeää talvea. Tanssi on keino ilmaista tunteita ja olla yhdessä muiden ihmisten kanssa. Se antaa iloa ja energiaa, poistaa stressiä, auttaa keskittymään hetkeen. Tanssi on minulle koko elämä.

Keväällä moni miettii jälleen uuden harrastuksen aloittamista. Miksi kannattaisi valita tanssi ja miten löytää itselle sopivan lajin?

– Tanssista yhdistyy hienolla tavalla liikunta, musiikki ja kosketus. Se tuo sekä henkistä että fyysistä hyvinvointia. Kannattaa kokeilla erilaisia tansseja ja lähteä rohkeasti mukaan tunneille. Jos ei ole joskus tykännyt jostain lajista, se ei tarkoita sitä, etteikö voisi löytää itselleen sopivaa tapaa nauttia tanssista, Anna sanoo.

Tanssistudio Flaman kevään tunnit alkavat 7.1. Lisätietoja www.flama.fi.