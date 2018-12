Huomenna ilmestyy uusi Turku-aiheinen omakuvamerkki

Uusi Turku-aiheinen omakuvapostimerkki ilmestyy huomenna perjantaina. Merkin aiheena on Lindblomin talo Turun kauppatorin reunalla. Merkki on myynnissä Turun Kauppahallin Wanha Turku Kaupassa kello 10 alkaen.

Omakuvamerkin on painanut Suomen posti. Merkin hinta on kolme euroa ja sen painosmäärä on korkeintaan tuhat kappaletta. Merkkiä myydään yksittäin tai arkeittain. Yhdessä arkissa on 10 merkkiä.

Lindblomin talo oli uusrenessanssityylinen kerrostalo, joka valmistui Kauppatorin laidalle vuonna 1891.

Talon suunnitteli Karl Viktor Reinius tukholmalaisten esikuvien pohjalta, ja se edusti Suomessa aikansa

kertaustyylien huippua. Rakennus purettiin vuonna 1956 Wiklundin tavaratalon tieltä.

Samana päivänä tulee myyntiin myös postikortti samasta aiheesta.