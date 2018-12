Turun kaupunkitutkimusohjelmasta mittava rahoitus viidelle tutkimushankkeelle

Fakta

Hankkeet ja rahoitusosuudet

Apulaisprofessori Johanna Ilmakunnas ja työryhmä (Åbo Akademi, historia & Turun yliopisto, historia): Tie meren yli – Kulttuurinen vuorovaikutus yliopistokaupunkien Turun ja Uppsalan välillä 1640–1828, 150 000 euroa

Tutkimusjohtaja Aki Koponen ja työryhmä (Turun yliopisto, Centre for Collaborative Research ja talousmaantiede sekä Tampereen yliopisto, arkkitehtuuri): Turun tiedepuisto luovien kohtaamisten laboratoriona ja vuorovaikutteisen kaupunkikulttuurin kehittäjänä, 150 000 euroa

Professori Hannu Ruonavaara ja työryhmä (Turun yliopisto, sosiologia ja Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu ja arkkitehtuuri): Miksi Turkuun? Kaupunkiasumisen houkuttelevuus asukkaan näkökulmasta, 150 000 euroa

Professorit Pekka Kettunen ja Kristine Kern ja työryhmä (Åbo Akademi, julkishallinto & Leibniz Institute for Research on Society and Space): Matching Forerunner Cities: Coping with climate change in Turku, Malmö, Rostock, and Groningen, 75 000 euroa

Professori Anssi Öörni ja työryhmä (Åbo Akademi, tietojärjestelmätiede, kansainvälinen markkinointi, julkisoikeus): The Connected Urban Community, 75 000 euroa