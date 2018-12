Rauman kaupunki oikaisee huhuja vedenlaadusta – talousvesi on hyvälaatuista

Rauman kaupunki oikaisee huhuja, joiden mukaan Rauman talousvedessä olisi jotain vikaa. Huhujen taustalla on tieto siitä, että rakenteilla olevasta vesiputkistosta on löytynyt suolistobakteereita.

Luostarinkadun rakenteilla olevaa uutta vesijohtolinjaa ei kuitenkaan ole vielä liitetty vesijohtoverkostoon, joten siitä ei ole voinut päästä bakteereja talousveteen.

– Uuden vesijohdon käyttöönottoa edeltää aina automaattisesti tarkastusvaihe, jossa putkiston puhtaus varmistetaan, ennen sen liittämistä verkostoon. On täysin normaalia, että uudesta vesijohdosta voi löytyä epäpuhtauksia ja putkisto puhdistetaan huolellisesti ennen sen liittämistä verkostoon, kerrotaan Rauman kaupungin tiedotteessa.

Rauman Veden kunnossapitomestari Samuli Loutin mukaan Luostarinkadun uusi, noin 250 metriä pitkä vesijohto puhdistetaan huolellisesti ja yhdistetään verkostoon vasta, kun näytteet ovat puhtaat.

Rauman kaupunki vastaa myös kysymyksiin värillisestä vedestä. Kaupunki tiedottaa, että ympäristöterveydenhuoltoon on tullut muutama yhteydenotto ihmisiltä, joiden talouksissa on hanasta tullut värillistä vettä.

Veden värillisyys johtuu Pormestarinkadulla olleesta putkirikosta, joka on aiheuttanut paineenvaihteluita. Kaupungin mukaan putkirikko on ollut tavanomainen eikä siihen ole liittynyt mitään, mikä antaisi aihetta epäillä jotain vakavampaa.

Paineenvaihtelut verkostossa aiheuttavat sakan irtoamista putkistosta, ja se aiheuttaa veden värjääntymisen. Värillinen vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta vettä on syytä juoksuttaa ennen käyttämistä, kunnes se on jälleen kirkasta. Rauman Vesi on huuhdellut runkovesijohtoa ja vesi alkaa pääosin olemaan kirkasta.