Varsinais-Suomen vuoden ammatillisen opettaja titteli Raisioon

Raision seudun koulutuskuntayhtymän Rasekon tieto- ja viestintätekniikan opettaja Mikko Karilainen on valittu Varsinais-Suomen vuoden ammatilliseksi opettajaksi.

Varsinais-Suomen vuoden ammatillinen opettaja nimettiin nyt seitsemännen kerran. Valinnan pääkriteerinä oli, että Karilainen on vahvasti mukana ammatillisen koulutuksen nykytrendeissä eli kansainvälistymisessä ja digioppimisessa. Hän on myös yhteistyökykyinen, motivoitunut, innostava ja osallistava opettaja.

– Parhaita hetkiä ovat ne, kun on saanut olla tekemässä erilaisia projekteja innostuneiden opiskelijoiden kanssa. Hyvä esimerkki tästä on LastenAmis-konsepti, jossa datanomi- ja lähihoitajaopiskelijat ohjaavat alakoululaisia ohjelmoinnin alkeisiin. Myös ITHelppi-oppimisympäristön eli sisäisen tietotekniikkatuen toteuttaminen opiskelijavoimin on ollut hieno harjoitus, jonka kehittäminen vie aikaa jatkossakin, Karilainen kertoo.