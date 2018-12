Viikon kuvat: Loimaalla kullattu, joulumuori ja parrat pois

Jaana Pakarinen, Kunnallislehti

JOULUMUORIN JOULU. Ritva Reponen on viihtynyt joulumuorina jo parikymmentä vuotta. Reposelle ja hänen miehelleen Timolle joulumuorin ja -pukin esiintymisiä on vuosien varrella kertynyt kymmeniä, ellei satoja. – Käymme erilaisissa juhlissa, päiväkodeissa ja sitten ihan aattona kierrämme kodeissa, Reponen kertoo. Reposten kaikki kolme omaa lasta ovat jo aikuisia, mutta parasta joulussa on nimenomaan lasten joulu. Sitä pääsee muorina seuraamaan läheltä.