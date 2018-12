Turun iskun kaltaisten tapahtumien ennakointi paranee poliisin uuden rekisterin myötä

Helsinki

Rebekka Härkönen

Poliisi otti käyttöön uudenlaisen tieto- ja tiedustelujärjestelmä Potin. Poliisi uskoo hajatietoa yhteen paikkaan kokoavan järjestelmän tehostavan merkittävästi rikosten ennaltaehkäisyä.

– Poliisin tietoon tulee valtava määrä vihjeitä eri kanavien kautta. Silti kaikki tarpeellinen tieto ei ole ollut aina kaikkien sitä tarvitsevien poliisien käytettävissä, kuvailee ylitarkastaja Juha Suominen Poliisihallituksesta.

Uusi järjestelmä yhdistää useita poliisin aiempia erillisrekistereitä. Lisäksi poliisin omat havainnot tallennetaan jatkossa järjestelmään, jolloin ne ovat tarvittaessa valtakunnan laajuisesti poliisin käytössä.

– Esimerkiksi Turun puukotuksen kaltaiset tapahtumat ovat uuden tietojärjestelmän avulla paljon paremmin estettävissä.

– Kun tieto ensimmäisistä hiljaisista signaaleista löytyy samasta paikasta, tällaisten tapahtumien ennakointi paranee, Suominen sanoo.

Nimestään huolimatta rekisteri ei liity Puolustusvoimien sotilastiedusteluun tai Suojelupoliisin siviilitiedustelutoimintaan.

Poliisi kokoaan rekisteriin havaintotietoa, tuntomerkkejä, valokuvia ja muita tietoja, joiden avulla on mahdollista estää tai selvittää rikoksia. Poliisi näkee järjestelmän parantavan järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa.

– Kyseessä on kauan ja hartaasti odotettu sähköinen muistikirja, jossa ensimmäistä kertaa yhdellä käyttäjällä on hallinnassaan näin laajat tiedot, kuvailee Suominen.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Tiedustelujärjestelmä Potin ottavat käyttöön tulevaisuudessa myös Suojelupoliisi, Tulli, Rajavartiolaitos ja Puolustusvoimat. Tarvittaessa eri toimijat pääsevät käsiksi toistensa järjestelmään kirjaamaan tietoon.

– Järjestelmällä on 8 000 loppukäyttäjää. Järjestelmään kirjattujen henkilöiden määrä kasvaa sitä mukaa, kun uusia käyttäjiä tulee lisää, kertoo hankejohtaja Mika Pasanen Poliisihallituksesta.

Rekisteriin tällä hetkellä merkittyjen henkilöiden määrää poliisi ei paljasta.

Uuden tiedustelujärjestelmän hintalappu on 15,5 miljoonaa euroa. Poliisihallituksen mukaan merkittävä osa summasta kului tietoturvallisuuden varmistamiseen.

Kansalaisilla on oikeus tarkastaa tietonsa rekisteristä. Rekisterissä on useita eri alarekistereitä, joista osa on toisia salaisempia.

– Tiukasti salattu rekisteri on esimerkiksi estävän ja paljastavan toiminnan tietoryhmä. Sen osalta kansalainen ei välttämättä saa tietoa edes siitä, onko hänet merkitty kyseiseen rekisteriin vai ei, kertoo ylitarkastaja Juhani Korja.

Salaisimpienkin rekisterien sisältämien tietojen käytön asianmukaisuuden voi kuitenkin tarkistuttaa tietosuojavaltuutetulla. Vähemmän salaisista osioista kansalainen voi tarkastaa tietonsa joko kokonaan tai rajatusti.