Harrastus kantoi ammatiksi

Leeni Mäkilä väitteli vuonna 2017 elintarviketieteiden tohtoriksi. Tätä ennen hän oli sopinut itsensä kanssa antavansa valmistumisensa jälkeen vuoden kokonaan musiikille.

– Opiskeluaikana olin töissä Saksassa kolme kuukautta. Siellä ollessani vahvistui entisestään, että valmistuttuani hankin treenikämpän ja alan esittää ja tehdä musiikkia.

Ratkaisu oli oikea. Nyt on kulunut puolitoista vuotta, ja Leeni elää unelmaansa.

– En olisi villeimmissäkään haaveissani uskonut, että elätän itseni soittamalla ja laulamalla. Olen niin iloinen, että harrastus alkoi kantaa ammatiksi.

Artistilla on pitkä kokemus soittamisesta ja eri instrumenteista. Pianon soiton Leeni aloitti 8-vuotiaana. Rumpukapuloihin hän tarttui 13-vuotiaana, ja bänditouhut alkoivat kiinnostaa yhä enemmän.

– Silloin musiikki ja keikat tulivat yhä tärkeämmiksi. Olen soittanut monessa bändissä. Viisi vuotta olin heavymetallibändissä rumpalina. Siinä ollessani hajotin kuuloni. Sain tinnitusta.

Leenin oli lopetettava rumpalin hommat. Tilalle tuli akustinen kitara ja laulaminen ja soittaminen sekä duona että triona eri kokoonpanoissa.

– Ajatus kokeilla trubaduurikeikkoja syntyi silloin, kun minulle vahvistui yhä painokkaammin, että haluan keskittyä musiikkiin.

– Trubaduurina on tavallaan helppo aloittaa muusikon uraa. Aloittaessani minulla ei ollut musiikkiverkostoa taustallani. Baarien on myös helppo ottaa trubaduuri keikalle, koska artisti ei tarvitse suurta tilaa, ja hän hoitaa kaiken itse.

Leenin repertuaariin kuuluu cover-kappaleiden esittäminen. Itse hän on ihastunut vanhaan amerikkalaiseen folk- ja kantrimusiikkiin. Tämän tyyppinen musiikki puhuttelee myös yleisöä.

– Pubikeikat ovat yleensä aika samankaltaisia, mutta esimerkiksi yleisön ikä tai tyyli vaihtelevat. Trubaduurin pitää kyetä reagoimaan tähän, ja valita biisejä sen mukaan. Rokkikansalle soitetaan myös rokkia, toisille iskelmää ja osalle valintana voi olla poppi.

– Kuvaan kuuluu yleisöstä tulevat toiveet ja vinkit biiseistä, jotka sopisivat heidän mielestään esitettäväkseni. Opettelen jatkuvasti uusia biisejä. Olen kuullut trubaduureista, joiden repertuaari kattaa 600 biisiä. Ihan näin laaja jukeboksi en vielä ole, Leeni naurahtaa.

Suomessa naistrubaduureja on toistaiseksi vähän. Leenin mukaan välillä yleisöstä näkyy jännittyneen innostuneita katseita, että mitähän keikalla on luvassa. Palaute on aina ollut hyvää, ja olonsa hän on tuntenut turvalliseksi lavalla.

– Tavoitteeni on olla energinen. Pyrin saamaan yleisön riehaantumaan, Leeni hymyilee.

– Olen samalla yhden naisen bändi. Mukanani on rumpuosaamista, ja olen muun muassa äänittänyt taustoja valmiiksi. Monipuolista kokemusta eri soittimista voi hyödyntää trubaduurin työssä.

Leeni jatkaa, että nykyään hänellä ovat työ ja vapaa-aika linkittyneet yhteen. Viikonloppuisin hän tekee keikkoja. Viikolla hän harrastaa musiikkia.

– Opettelen parhaillaan audiotekniikkaa. Teen omia kappaleita ja julkaisen niitä tulevaisuudessa.

Leeni näkee itsensä pitkälle tulevaisuuteen trubaduurina ja musiikintekijänä.

– Nyt on vaikea kuvitella, että palaisin peruspäivätyöhön. Musiikkiala on alkanut niin hyvin kantaa, ja työ on tullut helpommaksi. Olen saanut rakennettua verkostoa ja taustallani on ohjelmatoimisto keikkoja varten.

– Nyt olen tehnyt keikkoja Turun seudulla ja matkustajalaivoilla. Ensi vuoden tavoitteenani on lähteä kiertämään Suomea ja saada artistinimeäni yhä enemmän tunnetuksi.

Leeni, pe 28.12. klo 22. Tiirikkala, Vähätori, Linnankatu 3.