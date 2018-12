Kolumni: Vuoden parhaat päivät

Sitä odotetaan viikkoja. Puunataan kaappeja, paistetaan torttuja, ostetaan lahjoja. Virittäydytään tunnelmaan kynttilöin ja joululauluin, leivotaan ja siivotaan. Tehdään viimeiset työt ennen lomia alta pois, juostaan kauppakeskuksissa pitkien toivelistojen kanssa ja stressataan juuri oikeanlaisen kuusen hankinnassa.

Kun kuukauden ajan on kiirehditty, huolehdittu, valmistauduttu ja stressattu, ollaan vihdoin valmiita jouluun. Mutta vielä joulunakaan ei hellitetä, sillä joulun on kuljettava tarkasti suunnitelmassa, joka hyvin suuressa osassa suomalaisia talouksia kulkee saman kaavan mukaan: riisipuuro, Lumiukko, joulurauhan julistus, sauna, jouluruoka, ähky ja lahjojen jako. Jos puuroriisit loppuvat, kinkku palaa, tai toivelahja unohtuu kauppaan, tunnelma on tietenkin pilalla. Jos kaikki ei menekään suunnitelman mukaan, kaikki valmistelu tuntuu turhalta; ”tätäkö tässä on viikkokaupalla valmisteltu, ja silti mikään ei toimi”.

Mutta vasta joulun jälkeen oivallan, että eihän sitä joulua varten hössötetä, sillä kaikki odotus ja valmistelu palkitaankin vasta sitten kun joulu on virallisesti ohitse tapaninpäivän jälkeen. Vihdoin on aikaa rentoutua. Saa viettää koko päivän pyjamassa ja syödä lounaaksi suklaata. Kukaan ei odota mitään. Ei haittaa jos lattia on täynnä joulupapereiden rippeitä, niitä ei kukaan huomaa kynttilän valossa. Ruuanlaittoon ei tarvitse ryhtyä, koska jääkaappi on yhä täynnä jouluruokaa (ja jos ei ole, niin pitsan tilaus on tässä vaiheessa aivan hyväksyttyä ”jouluruoka kyllästyttää” -verukkeella).

Nyt vain toivutaan joulusta ja odotetaan uudenvuoden juhlia. Kenenkään ei tarvitse olla tuottelias tai ahkera. Päivien ohjelmaksi riittää se, mitä televisiosta sattuu tulemaan, ja nukkua saa niin pitkään ja silloin kun huvittaa.

Oi ihanat välipäivät, päivät jotka ovat vain turhan vaatimattomasti nimetty. Oikeastihan nyt eletään vuoden rennoimpia ja parhaita päiviä.

Jaana Pakarinen

Kirjoittaja on toimittaja.