Tullin ruokakoira Aino on napannut 600 kiloa kiellettyjä ruokatuliaisia

Minna Akimo

Tullin ruokakoira Ainon haaviin on jäänyt jo lähes 600 kiloa kiellettyjä ruokatuliaisia, kertoo Tulli.

Aino työskentelee pääasiassa Venäjän rajalla ja ruokakoiran tehtävänä on löytää eläinperäisiä elintarvikkeita, kuten liha- ja maitotuotteita, joiden tuontia EU:n ulkopuolelta on rajoitettu elintautien leviämisen vuoksi.

Puoli vuotta kestäneen virkauransa aikana Aino on haistanut lihan ja maidon sen kaikissa muodoissaan eli jalostettuna ja pakattuna.

Tullin mukaan matkustajien tavaroista löytyy päivittäin juustovoileipiä, lihapiirakoita ja kinkkupitsoja. Joulun aikana tuliaiseksi voidaan tuoda myös kefiiriä ja erikoisjuustoja, jotka jäävät ruokakoiran haaviin.

Lihaa on voitu kääriä myös sadetakkiin siinä toivossa, etteivät hajut tarttuisi tullikoiran nenään. Yritys on jäänyt pelkäksi toiveeksi.

– Kerran Aino painoi määrätietoisesti kuonon kiinni autonoven tiivisteisiin. Se haistoi lihasäilyketölkin suljetusta autosta, Kontunen sanoo.

Ainon isoin kertalöytö tapahtui viime kesänä.

– Kiersimme pihalla autojonossa, kun Aino yhtäkkiä lähti liinasuorana noin 50 metrin päähän ja painoi kuonon kiinni yhteen autoon. Näiden marjanpoimijoiden matkatavaroista löytyi 43 kiloa raakaa sianlihaa, Ainon ohjaaja Seija Kontunen kertoo Tullin tiedotteessa.

Tullin mukaan kiellettyjen elintarvikkeiden tietoinen tuominen maahan on kuitenkin harvinaista. Usein kyse on siitä, etteivät ihmiset tiedä, että EU:n ulkopuolelta tuotavien liha- ja maitotuotteiden tuontia Suomeen on rajoitettu.

Ensi vuoden aikana Tulli alkaa kouluttaa Ainolle kollegaa, joka työskentelee Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Tullin toisen ruokakoiran koulutus ottaa aikansa. Tullikoira aloittaa virkauransa kesällä 2020.

Ruokakoiran työn tarkoitus on torjua afrikkalaisen sikaruton leviämistä Suomeen, joka leviää tällä hetkellä erityisesti Kiinassa. – Valvonnan lisäksi informoimme matkustajia. Tulli huolehtii rajanylityksessä haltuunsa saamien eläinperäisten elintarvikkeiden turvallisesta hävittämisestä. Valvonnalla suojaamme yhteiskuntaa tarttuvilta eläintaudeilta ja samalla myös edistämme laillista ulkomaankauppaa, Tullin valvontajohtaja Mikko Grönberg sanoo