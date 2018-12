Nostotyöt haittaavat liikennettä eri puolilla Turkua

Turussa tehdään tänään keskiviikkona liikennettä haittaavia nostotöitä eri puolilla kaupunkia. Kaupungin liikennekeskus varoittaa, että töistä on haittaa liikenteelle iltapäivän kello kolmeen saakka.

Eerikinkatu 42:n kohdalla ajotietä on kavennettu töiden vuoksi. Malminkatu 6:ssa kevyen liikenteen väylä on suljettu, kuten myös yksi ajokaista. Joukahaisenkatu 9:n kohdalla ja Latokartanonkatu 2:ssa kevyen liikenteen väylää on kavennettu ja yksi ajokaista on suljettu.