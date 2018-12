Anitta Hietaniemi ei tule Nousiaisiin, uudeksi kunnanjohtajaksi Teemu Heinonen

Nousiaisten kunnanjohtajaksi valittu Anitta Hietaniemi ei ota virkaa vastaan. Hietaniemi perustelee päätöstään sillä, että johtajasopimuksen yksityiskohdista ei päästy kunnan kanssa neuvottelutulokseen. Hän ei halua tarkemmin kommentoida neuvotteluja. Hänen mukaansa päätös oli vaikea.

Tämä merkitsee sitä, että Nousiaisten uudeksi kunnanjohtajaksi nousee Lahden vs. hallintopäällikkö Teemu Heinonen, jonka valtuusto valitsi varalle. Vt. kunnanjohtajan Olli Sillanpään mukaan Heinosen kanssa on jo keskustelu asiasta ja hän on valmis ottamaan viran vastaan. Heinonen aloittanee tehtävässä loppiaisen jälkeen.

Hietaniemi valittiin Nousiaisten kunnanjohtajaksi marraskuussa. Viime viikolla hänet valittiin myös Pälkäneen hallintojohtajaksi.

Hietaniemi ei halua tässä vaiheessa kommentoida sitä, että ottaako hän Pälkäneen viran vastaan. Nyt hän työskentelee Tammelan kunnan hallintojohtajana.

