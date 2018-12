Taivassalossa Muntin tienhaarassa – tiellä 192 Raision ja Kustavin välillä – on parhaillaan meneillään raskaan ajoneuvon nostotyö.

Työ on jatkunut jo puoli neljästä asti, ja tällä hetkellä tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie.

Turun liikennekeskus arvioi, että nosto kestää enintään klo 20.30 saakka.