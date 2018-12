Poliisi sai Rauman saksimiehen hyökkäysten tutkinnan päätökseen

Lounais-Suomen poliisi on saanut päätökseen sunnuntaina 4. marraskuuta tapahtuneen rikosketjun tutkinnan.

Asiaa on tutkittu neljänä tapon yrityksenä, törkeänä kotirauhan rikkomisena, virkamiehen väkivaltaisena vastustamisena, kahtena törkeän pahoinpitelyn yrityksenä ja huumausaineen käyttörikoksena. 19-vuotias raumalainen epäilty on ollut vangittuna tapahtuman jälkeen. Syytteen nostamisen määräpäivä on 23.1.2019.

Virkavalta hälytettiin Raumalla sunnuntaiaamuna Suvitien ja Syväraumankadun risteykseen, kun 19-vuotias nuorimies oli hyökännyt keski-ikäisen miehen kimppuun saksien kanssa ja uhannut tappaa tämän. Keski-ikäinen mies sai työnnettyä saksimiehen maahan, josta tämä rauhoituttuaan lähti pian juosten Suvitien yli kohti Syväraumankadulla mäen päällä olevia taloja. Uhri selvisi ilman fyysisiä vammoja kohtaamisessa.

Syväraumankadulla kerrostalon ulkopuolella oli tupakalla nainen, johon saksimies otti kontaktia puhuen ja uhkasi tappamisella. Nainen pakeni asuntoonsa sisään, mutta ei saanut ovea lukittua. Saksimies rikkoi asunnon ikkunan ja hetken kuluttua tuli asuntoon sisään. Asunnossa saksimies uhkasi sanallisesti tappamisella kolmea asunnossa ollutta henkilöä ja teki iskuliikkeitä saksilla uhreja kohtaan. Uhrit puolustautuivat huonekaluilla ja välttyivät fyysisiltä vammoilta.

Poliisi oli paikalla nopeasti ja sai miehen kiinni asunnosta, joutuen turvautumaan etälamauttimeen.