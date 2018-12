Kauppatorin työmaa-aitojen kaunistuminen ei alkanutkaan vielä – tekstiteoksen kuljetus viivästyi

Kauppatorin työmaa-aitojen kaunistuminen lykkääntyy hieman. Tekstiteoksen kuljetus on viivästynyt odottamattomista syistä.

– Kuljetus on jäänyt jonnekin Helsingin ja Turun välille ihan inhimillisistä syistä, mutta kyllä se sieltä on tulossa. Tarkoitus on aloittaa työt niin nopeasti kuin mahdollista, kertoo hankepäällikkö Camilla Eklund.

Väliaikaisen torialueen työmaa-aitoihin on tarkoitus asentaa tekstiteos tämän viikon aikana. Ensimmäistä T-kirjainta piti ryhtyä kiinnittämään Yliopistonkadun puoleiseen aitaan tiistaina aamukymmeneltä.

Torialueen aitoihin on tulossa 30 tekstiteostaulua. Tauluissa lukee useassa kohtaa "Turku" ja "Åbo". Aitoihin tulee myös kuvia. Teos on toteutettu avoimena suunnittelukilpailuna. Kaupunkilaisilta tuli yli 160 ehdotusta, joiden joukosta raati valitsi toteutettavaksi 38.

– Kilpailuehdotuksia tuli yllättävän paljon ja työt ovat tosi hienoja, Eklund sanoo.

Asennustöiden aikataulu tarkentuu tänään.

