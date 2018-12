Jarruvikainen Intercity-juna yhä jumissa tunnelissa Perniössä – toinen juna aikoo työntää Saloon

Intercity-juna Turusta Helsinkiin on on jäänyt jumiin tunneliin Perniöön junaan tulleen jarruvian takia. Juna lähti Turusta kello 18.25, ja sen oli määrä olla Helsingissä hieman ennen puolta yhdeksää.

Juna on ollut tunnelissa jo kaksi tuntia. Parhaillaan se odottaa, että toinen juna työntäisi sen Saloon. Saloon odottamaan on jo saapunut Turusta toinen juna, jolla matkustajien on vihdoin määrä päästä Helsinkiin.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

VR:n tiedotuksen mukaan Helsinki-Vantaan lentokentälle menijät saavat sinne Salosta erillisen kuljetuksen.

Junan jääminen tunneliin on äärimmäisen harvinaista. Jumissa olevan junan henkilökunta ei ole vuosikymmenten työuransa aikana kokenut vastaavaa.

Edit klo 20.24. Korjattu sijainti. Juna ei ole Karjaalla vaan Perniössä.