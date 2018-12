Suomen tiukkaa pakolaispolitiikkaa kritisoiva We see you -kampanja järjestää Turun Teatterisillalla tiistai-iltapäivällä kynttilämielenosoituksen.

Afghanistan is not safe -nimellä kulkeva mielenosoitus vastustaa Afganistaniin tehtäviä pakkopalautuksia. Mielenosoituksella halutaan osoittaa tukeaan pakkopalautusvaarassa oleville ihmisille.

Mielenosoitus järjestetään kello 15–16.30.