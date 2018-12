Gallup: Mikä on jäänyt erityisesti mieleen vuodesta 2018?

”Turun keskustan sekamelska ja toriparkin rakentaminen. Toriremontti ja bussien siirtyminen vaikuttavat perheeseemme ja etenkin lapsiin, jotka käyttävät bussia.”

Sari Kaartinen,

Turku

Lennart Holmberg

”Olin Australiassa koko kesän ihan kokemuksen vuoksi. Se on jäänyt monella tavalla mieleen. Matka herätti myös ajatuksia siitä, miten hieno maa Suomi on, ja että meidän pitäisi olla ylpeitä maastamme. Tämä on hyvinvointivaltio, jossa moni asia toimii, toisin kuin Australia, jossa esimerkiksi terveydenhuoltopalvelut on yksityistetty ja kaikki toimii vakuutuksilla. Se ei ole hyvä asia.”

Nooramaria Parikka,

Turku

”Lumettomuus. Tähän aikaan vuodesta Vaasassa on tavallisesti jo lunta, mutta tänä vuonna ei ole. Etenkin lapset kaipaavat lunta. Ja tekisi lumi myös päivistä valoisampia.”

Kai Koskinen,

Vaasa