Posliininukkejen teko on tarkkaa käsityötä

– Tässä hommassa saa olla yhtä aikaa käsityöläinen, kosmetologi, kampaaja, vaatesuunnittelija ja ompelija, Raija Laine naurahtaa.

Hän puhuu rakkaasta harrastuksestaan, posliininukkejen valmistuksesta, joka on taitoa vaativaa käsityötä. Posliininuket valmistetaan alusta saakka itse, valkoisesta massasta, joka muottien avulla ensin muovataan, sitten poltetaan ja kasataan nukeiksi. Sitten hiotaan, maalataan, ommellaan ja käydään läpi monen monta eri työvaihetta ennen kuin tuloksena on valmis puettu posliininukke.

Kosmetologina ja kampaajana pääsee toimimaan, kun nukeille maalataan iho ja ne meikataan käsin ja peruukit kammataan halutunlaisiksi. Sitten nukeille suunnitellaan vaatteet ja ne ommellaan.

– Itse olen tosin ompeluttanut vaatteita muillakin, Laine kertoo.

Yhden nuken valmistus kestää noin 30–50 tuntia. Laine ei osaa arvioida, kuinka monta nukkea hän on vuosien varrella tehnyt, koska iso osa niistä on annettu lahjoiksi. Nukkeja on kuitenkin edelleen hänellä kymmenittäin ja parhaillaan niitä pääsee ihastelemaan Laineen omassa Yliopistonkadulla sijaitsevassa parturi-kampaamossa.

Marttiina Sairanen Posliininukkeja pääsee ihastelemaan kampaamon tiloissa tammikuun loppuun saakka.

Posliininukkejen teosta Laine innostui 30 vuotta sitten.

– Olin 40-vuotias perheenäiti. Kaikilla muilla perheenjäsenillä oli omia harrastuksia, mutta äiti vaan hääräsi keittiössä, teki ruokaa ja siivosi. Niinpä päätin hankkia itsellenikin harrastuksen ja menin posliininukkekurssille, Laine muistelee.

Innostus tarttui välittömästi ja pian Laine oli hankkinut jo itselleen kaikki nukenteossa tarvittavat tarvikkeet. Pian hän alkoi myös itse opettaa posliininuken valmistusta eri opistoilla.

– Aivan kaikilla lähiopistoilla: Turussa, Raisiossa, Liedossa, Aurassa..., hän luettelee.

Posliininukkejen teko oli todella suosittua 1990-luvulla. Laine opetti nukkejen tekemistä eri opistoilla 11–12 vuoden ajan, mutta pikku hiljaa opiskelijamäärät alkoivat vähentyä. Myös Laine itse lopetti nukkejen teon reilun viitisentoista vuotta sitten.

– Olen kyllä miettinyt useastikin, että tekisin näitä taas, mutta olen antanut näitä jo kaikille sukulaisille ja tutuille, enkä enää tiedä, mihin niitä laittaisin, hän naurahtaa.

Ammatiltaan Laine on parturi-kampaaja ja hän on toiminut alalla jo 56 vuotta. Yrittäjäuraa Laineella on taustalla jo 53 vuotta.

– Lähdin 15-vuotiaana alalle. Silloin oltiin ensin vuoden ajan harjoittelemassa liikkeessä ja sen jälkeen mentiin kolmeksi vuodeksi opiskelemaan, Laine kertoo.

Oman yrityksen hän päätyi perustamaan jo nuorena, sillä hänen vanhemmillaan oli tullut ero, jonka myötä Laine jäi äitinsä kanssa pitämään huolta suuresta perheestä.

– Meitä oli äiti ja kuusi lasta, Laine kertoo.

– Mutta vaikka vaikeuksiakin on ollut elämässä, niin päivääkään en kyllä vaihtaisi pois, hän toteaa.

Kiireistä aikaa yrittäjäuralla oli silloin, kun Laine aloitti päätyönsä lisäksi opettaa opistoilla posliininukkejen tekoa. Hän kävi opettamassa parina, kolmena arki-iltana viikossa.

– Kurssit alkoivat aina vartin yli viisi. Menin sinne suoraan töistä ja kurssi loppui vartin yli kahdeksan. Sen jäkeen kotona laitoin polttouunin päälle ja vielä yöllä piti käydä tarkistamassa, miten poltto toimi, hän muistelee.

– Ajankäyttö on vain järjestelykysymys. Jos jotain oikein haluaa tehdä, niin kyllä siihen ajan saa järjestettyä, hän toteaa.

Nyt 71-vuotiaana Laine ei ole ajatellut jäävänsä eläkkeelle.

– Toivottavasti vain pystyisin jatkamaan mahdollisimman pitkään. Eläkeikään asti työnteko on elannon hankkimista, mutta eläkeiän jälkeen yrittäjyys on ihan elämäntapa. Olen saanut vuosien varrella ihan tarpeeksi harrastaa ja matkustella, en kaipaa eläkkeelle siirtymistä, hän toteaa.

Raija Laineen valmistamia posliininukkeja esillä Parturi-Kampaamo Raijassa 31.1. saakka osoitteessa Yliopistonkatu 36 B, Turku.