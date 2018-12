Ei paikkoja tavallisena lauantainakaan

Mitä ihmettä.Luuleeko joku nyt tossissaan, että kaikille halukkaille löytyy ydinkeskustasta ilmainen parkkipaikka joulunaluspävinä? Eihän niitä ole maksullisinakaan lauantaina vapaana. Kyllä nyt on jonkun päässä kehittynyt kummallinen ajatuksenjuoksu, että hänelle on varattuna oma ilmainen parkkiruutu lauantaisin. Ennen mekin käytiin toiselta paikkakunnalta aina lauantaisin Turussa kaupoilla, mutta ei enää pitkiin aikoihin. Parkkimaksujen kalleus, parkkiruutujen vähentäminen ja autolla liikkumisen paheksuminen on saanut meidät siirtymään kaupoille muualle pois kiusaamasta Turkulaisia päättäjiä ja polkupyöräilijöitä ja hyvin on mennyt. Parkkeeraaminen on enimmäkseen ilmaista, paikkoja on ja hinnat ovat usein halvemmat.Käytännössä kaikkia palveluja on saatavilla muualtakin kuin Turun keskustasta, miksi sinne ylensä kukaan enää haluaa mennä?Jokaisella on vielä netti, jolla saa verkkokaupoista tilattua mitä haluaa. Antaa Turun tehdä keskustastasta museon tuleville sukupolville millaista ennen kaupanteko on ollut . Mielestäni muuten toriparkin rakennuttajien pitäisi maksaa ilmaiset parkkipaikat, ei veronmaksajien. Hehän tähän Turun alennustilaan ovat syyllisiä toki Turun kaupungin myätävaikutuksella.

