Arve esittää Linnateatterille 220 000 euron lainaa

Jari Heino

Turun kaupunki aikoo helpottaa Linnateatterin talousahdinkoa lainarahalla. Kaupunginjohtaja Minna Arve (kok) esittää maanantaina kokoontuvalle kaupunginhallitukselle, että teatteria pyörittävälle Linnateatteri ry:lle myönnetään 220 000 euron laina.

Takaisinmaksu tapahtuisi neljännesvuosittain 5 500 euron tasaerissä. Jos yhdistyksen tilanne kohenee, kertasumma voi kasvaa.

Lainaan sisältyisi ryväs ehtoja. Lainan vakuudeksi asetettaisiin yhdistyksen käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo ja yhtiön kassavarat 220 000 euroon saakka. Yhdistyksen tulisi raportoida tilanteestaan vuosittain, ja kaupungille tulisi oikeus tarkastaa yhdistyksen kirjanpitoa. Yhdistyksen tulisi pyytää Turulta lupa yli 10 000 euron investointeihin, leasingsitoumuksiin tai muihin pitkäaikaisiin sitoumuksiin.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Linnateatteri on ollut ahtaalla viime vuosien tappioiden sekä kahden toimipaikan johdosta. Tosin teatteri on luopumassa Kivipainon talosta ja keskittämässä toimintansa Dominoon. Myös Naantalin Emma Teatterin siirtyminen muille toimijoille on kiristänyt taloutta (TS 14.12.).

Turku on tukenut Linnateatteri ry:tä 93 000 euron toiminta-avustuksella sekä runsaan 82 000 euron arvoisella vuokratuella. Yhdistys on toivonut tuen lisäämistä, mutta kulttuurilautakunta ei ole taipunut toiveeseen.